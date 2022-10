Un hombre de 49 años se volvió viral en las redes sociales tras revelar su peculiar historia de amor. Fue a través de su cuenta de TikTok donde subió un video junto a una muñeca de trapo a la que llama Natalia y la presentó como su novia.

Pero la historia se volvió aún más insólita cuando el hombre detalló que tiene dos hijos, también de trapo, con la muñeca. Según expresó, es un hombre muy solitario y encontró consuelo en los muñecos.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, dijo el hombre. No obstante, lejos de sentir empatía por el hombre, los usuarios dejaron comentarios burlones al respecto y criticaron su historia.

Tiene 49 años, está de novio con una muñeca y asegura amarla.

Fue así como el tiktoker decidió bloquear los comentarios para no recibir más insultos. No obstante, no dejo de compartir material donde se puede ver un poco de la vida que lleva junto a su familia de trapo.

En los videos se ve a la pareja al aire libre, charlando, escuchando música y festejando cumpleaños. “No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, afirmó en uno de los posteos el hombre.

Algo que llamo la atención del público fue que en las imágenes que publicó también se observa a los padres del hombre junto a él y la muñeca.

Una historia repetida

La foto del casamiento.

Yuri Tolochko es un fisicoculturista y actor ruso, que se hizo popular en las redes sociales en el mundo después de casarse en 2020 con una muñeca inflable a la que llamó Margo.

Sin embargo, a días de su paso por el altar, la muñeca se pinchó. Tolochko se lamentó por el hecho, pero en 2021 compró dos nuevas inflables a las que llamó Luna y Lola.