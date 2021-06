El “Dry-scooping” ("extracción en seco" en español) comenzó a circular en Reddit hace unos meses atrás. Pero tras su llegada a TikTok, el peligroso reto viral llegó a todas partes del mundo.

Los videos al respecto sugieren comer una cucharada de polvo energético antes del entrenamiento sin diluirlo con agua, para maximizar los efectos de los aminoácidos, las vitaminas B, la cafeína y la creatina en el suplemento.

No obstante, su práctica puede causar graves riesgos para la salud. Y sus consecuencias encendieron las alarmas tras el ataque cardíaco que sufrió una stripper de 20 años y estrella de OnlyFans de Florida, Estados Unidos, que lo practicó.

"Nunca pensé que me pasaría algo como esto. Especialmente porque soy muy joven", dijo Briatney Portillo a The New York Post. "Terminé en el hospital porque tuve un infarto", añadió. Su video se volvió viral y, aunque muchos se mostraron escépticos sobre su afirmación, ella detalló su reacción al desafío a Buzzfeed.

"Después de tomar el pre-entrenamiento, comencé a sentir hormigueo y picazón en todo mi cuerpo, lo cual no era una buena sensación, pero lo busqué en Google y me dijo que era un efecto secundario normal, así que comencé a hacer mi entrenamiento”, contó Portillo.

La joven continuó con su rutina y luego se dirigió a su trabajó. Allí, comenzó a sentir dolores en la espalda y se le entumeció el brazó izquierdo, por lo que llamó al 911 y fue trasladada de urgencias a un hospital.

Resultó que Portillo tenía un tipo de ataque cardíaco conocido como infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (NSTEMI por sus siglas en inglés). En comparación con el tipo más común de ataque cardíaco conocido como STEMI, un NSTEMI generalmente es menos dañino para el corazón porque la arteria que va al corazón no está completamente bloqueada.

Los médicos le dijeron que evitara la cafeína y le advirtieron los peligros de consumir el polvo energético antes de entrenar.

Briatney Portillo sufrió un infarto tras consumir el polvo.

¿Qué tiene el suplemento deportivo furor de TikTok?

Saber a ciencia cierta qué tienen estos suplementos es casi imposible, pues, por lo menos en Estados Unidos, no están autorizados por la FDA, el ente encargado de regular los medicamentos y alimentos en ese país, por lo que pueden existir de varios tipos y con distintos componentes.

“Ciertamente, si alguien va a tomar uno, y mucho más si lo va a tomar de una manera que no es la forma en que ellos (promotores del producto) los están sugiriendo, debe darse cuenta de que está asumiendo un riesgo”, afirmó Joy Gelbman, cardióloga de Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian en diálogo con Women ‘s Health Magazine.

“Esa gran sacudida de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esencialmente ejerciendo una presión sobre el corazón que puede conducir a la liberación de esta enzima cardíaca llamada troponina”, que causa el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (NSTEMI ), añadió Gelbman.

Algunos suplementos en polvo para antes del entrenamiento contienen hasta 250 miligramos de cafeína por cucharada, aproximadamente tres veces la cantidad en una taza de café. Y según la FDA, lo recomendado es no superar el consumo de 400 miligramos al día.

“Si toma una gran dosis de cafeína como esa, además de cualquier otra cafeína que esté tomando en sus hábitos diarios normales, puede aumentar la presión arterial o la frecuencia cardíaca o provocar alteraciones del ritmo cardíaco, lo que puede ser bastante peligroso a una persona por lo demás joven y saludable”, sostuvo la cardióloga.

¿Qué otros riesgos tiene el reto viral?

Aparte del peligro de sufrir un ataque cardíaco, el Dry-scooping trae aparejado un gran riesgo de asfixia. “Tomar una cucharada grande de una sustancia en polvo sin agua [plantea] el riesgo inmediato de asfixia”, afirmó Gelbman.

Un caso de asfixia también quedó expuesto en un video de TikTok cuando una joven dejó de respirar después de tragar la cucharada con el polvo seco. No se sabe exactamente qué le pasó a esa joven y cuál fue la causa de su notable afectación, pero de acuerdo con la doctora, lo que se ve en el video para ser un espasmo laríngeo.

Ella explica que al inhalar cualquier tipo de polvo este puede ser aspirado directamente a los pulmones y producir una neumonía.

