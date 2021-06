Evidentemente los usuarios de Tik Tok se vuelcan cada vez más al romance, ya que los videos que se vuelven virales son en su mayoría historias de amor donde todo el mundo acota. Esta vez arribó a la plataforma una historia que enterneció a más de uno, en la que un hombre contó cómo se perdió la oportunidad de su vida: encontró un ticket del 2013 en el cual la cajera le había dejado su número de teléfono.

¿Está a tiempo de buscarla? ¿Tendrá otra oportunidad? Son algunas de las preguntas que giran en la red. La mayoría de los usuarios lo alentaron a buscar y llamar a aquella cajera ya que el destino habló y "no puede ser casualidad que encuentre el ticket justo ahora". La historia la dio a conocer a través de un video corto donde mostró el ticket donde se ve anotado el número telefónico, y el nombre de la persona.

"Me di cuenta casi 8 años después", escribe en su pantalla mientras muestra el nombre de la chica, llamada Graciela, quien probablemente tenía planes de salir con él, con la canción "Never Forget You" de Noisettes de fondo, utilizada generalmente por los usuarios para contar este tipo de historias, donde en algún momento de la vida tuvieron contacto con una persona y la dejaron pasar.

"Yo creo que uno esta soltero por pndjo (sic)", escribió al pie del video. El video alcanzó las 2.8 millones de reproducciones, los 192 mil likes y más de 2 mil comentarios, destacando comentarios como "Eres la representación viva de que no entendemos indirectas" o "Llama al número, a ver qué pasa" de parte de usuarios que se identificaron con el cuento.

Ante la repercusión por el video donde mostró el ticket, el hombre se vio obligado a subir otro video para explallarse más y contar detalles de la historia. Allí aclaró que se trataba de un baucher de pago de una escuela, y también mostró cómo lucía en eso entonces, intrigando a otros usuarios.

