Una stripper de 20 años y estrella de OnlyFans contó su experiencia al poner en riesgo su vida por un desafío de Tik Tok que era tendencia en abril. La joven dijo que sufrió un ataque al corazón cuando intentó hacer el "sacar en seco", el reto que consta de la ingestión de una cucharada colmada de polvo energético suplementario sin diluir.

"Nunca pensé que me pasaría algo como esto. Especialmente porque soy muy joven", dijo Briatney Portillo a The New York Post. El polvo se suele mezclar con agua o leche para preparar una bebida antes de hacer ejercicio, y el reto era ingerirlo en estado puro. El hecho ocurrió el 15 de abril. Grabó el video, y le dio un ataque cardíaco.

Briatney Portillo tiene 20 años y es estrella en Only Fans.

Portillo publicó un video de sí misma con un filtro de payaso minutos después de su incidente. "Tomando una primicia seca antes del entrenamiento porque lo vi como tendencia en TikTok", dijo en el video corto. "Terminé en el hospital porque tuve un infarto", añadió. Su video se volvió viral y, aunque muchos se mostraron escépticos sobre su afirmación, ella detalló su reacción al desafío a Buzzfeed.

.

"Después de tomar el pre-entrenamiento, comencé a sentir hormigueo y picazón en todo mi cuerpo, lo cual no era una buena sensación, pero lo busqué en Google y me dijo que era un efecto secundario normal, así que comencé a hacer mi entrenamiento", dijo Portillo.

El desafío se llamaba "Sacar en seco".

Recordemos que no es la primera vez que suceden accidentes debido a los retos virales actuales. Hay campañas en las redes en contra de ellos, armadas para que los usuarios tomen consciencia y no caigan en la hipnosis. Hace poco, una niña llamada Destini terminó casi prendida fuego por un desafío que constaba de rociar un espejo con líquido inflamable, acercarle un encendedor y apagar la luz para grabar la llama.

La niña llevó alcohol al baño para hacer el desafío, pero en cuestión de segundos todo se encendió. “Fue irreal, te rompe el corazón... no creo que nadie quiera ver a su hija cubierta en fuego. Fue horroroso", relataba la madre a medios locales. Destini terminó en el hospital con severas quemaduras, no puede ver, ni hablar, aunque progresa lentamente.

Mirá el relato de Briatney Portillo