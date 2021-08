Decir que TikTok tiene muchas utilidades no es secreto para nadie. Desde mero entretenimiento, aprender a cocinar, informarse sobre la actualidad o como en este caso, adquirir consejos sobre maternidad.

Resulta que Verónica, compartió desde su cuenta un vídeo que le sacó una sonrisa a más de uno. Allí esta mujer responde a esta pregunta “¿Cuál es la mentira más útil que le has dicho alguna vez a un niño?”. Entre risas y una simple explicación, esta madre se volvió viral.

Su vídeo sirvió para que miles de madres contaran sus experiencias.

“Una vez les dije a mis hijos que cuando mienten aparece una estrella en su frente que solo podemos ver los adultos. Así que cada vez que me mienten se tapan la frente” respondió Verónica. Para su sorpresa, desde entonces su vídeo cuenta con más de 25 millones de reproducciones, otro cuantos millones de likes y miles y miles de comentarios.

Precisamente a estos últimos se sumaron más madres de todas partes del mundo para compartir sus mentiras piadosas para con sus niños.

“Le dije a mi hijo que cuando cocino verduras solo uso las recetas que me dio Spider-Man. Se come todo lo que hay en su plato ahora”, “Mis padres me convencieron de que me portara bien para tener 2 días libres en el jardín de la infancia… sábado y domingo. No entendía de qué semanas eran”, “Yo le dije que a la tele se le acaba la batería, y solo así la apaga, aunque esté muy entretenido” y “Les dije a mis hijos que nuestro auto no conduce cuando no tienen el cinturón de seguridad puesto”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

Verónica tuvo que dar explicaciones tras las críticas de algunos usuarios.

Sin embargo, no todos fueron positivos y simpáticos, ya que nuestra protagonista del día también fue criticada por muchos de los usuarios. “Me encanta que les mientan a sus hijos… Para que dejen de mentir” y “Mi mamá solía decirme que si decía la verdad no me metería en problemas, la mentira más grande de mi vida. No caigas en eso”, redactaron algunas de las personas que al parecer no les cayó muy bien el consejo de Verónica.

Debido a esto, ella tuvo que hacer otro vídeo para explicar un poco mejor cuál es a intención de hacer lo que hace con sus hijos.

Victoria aseguro que su objetivo no el de castigar a sus niños cuando mienten o ejercer de “big brother” y que se sientan observados cada vez que quieren salirse con la suya, sino que lo que busca es darles la oportunidad de “retractarse de la mentira y construir puentes de confianza”. Ya que la estrella funciona como un truco para que los infantes reconozcan cuando están mintiendo y puede retirar eso que dijeron, sin temor a ser reprimidos. “Los niños tienen que ver que no van a ser castigados por decir la verdad”, aseguró esta madre tiktoker.

Este es el consejo viral de Verónica