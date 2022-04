Un streamer mexicano, conocido en TikTok como NeedGames se hizo viral en las últimas horas por revelar algo que suele causarles mucha intriga a quienes les gustaría dedicarse al mundo de las redes: ¿Cuánto dinero gana un streamer pequeño o poco conocido al hacer directos por Facebook Gaming?.

Se trata de una app que funciona de forma similar a Twitch, a través de la cual los jugadores transmiten en vivo sus partidas de videojuegos y reciben donaciones de dinero de sus seguidores.

El chico explicó que recién lleva siete meses haciéndolo, aunque no dio a conocer cuántas horas de transmisión realizó en total. Para mostrar transparencia, en vez de contar de cuánto fue el saldo total, directamente lo mostró a través de una plataforma de pago.

Cuánto dinero gana un streamer con pocos seguidores

"En lo que fue mi primer mes, septiembre, gané 101,92 dólares. En noviembre gané 352,90, bastantito en comparación con el primer mes. En diciembre fueron 143,93 dólares, un poco menos que el mes anterior pero ni tan mal. En febrero, porque en enero no cumplí con los requisitos, 255,69 dólares. Marzo fue el mejor mes que he tenido y gané 574,56 dólares, una locura y a eso hay que agregarle otros 70 dólares que todavía no me pagan pero que lo harán en los próximos días", confesó el chico a quien el total le dio casi 1500 dólares.

Él solo cuenta con 5 seguidores usuales y cobra a través de donaciones que le hace la gente, pero explicó otras formas en las que se puede ganar. "Si eres más 'fregón' que yo, te pueden pagar por anuncios en stream y por colaboraciones con marcas", aclaró.

"Todavía no considero a Facebook como un trabajo, pero aparte de él tengo tres. Doy asesoría de entrenamientos personalizados a personas que quieren mejorar sus hábitos, bajar de peso, etc. También trabajo en un colegio como entrenador de fútbol en categorías infantiles y también tengo mi propia escuelita de fútbol. Si bien los niños tienen sus equipos, vienen conmigo para entrenar de forma personalizada y luego se van a sus propios equipos", sentenció.