Mundo 15-08-2021 16:55 ¡Todavía sirve! El Bitcoin se recuperó y el mercado cripto alcanzó los US$ 2 billones de valor

Tras más de tres meses en caída desde su máximo histórico, US$ 64,870 el 14 de abril, Bitcoin recuperó su sendero alcista y pasó de US$ 32.000 el 15 de julio a los US$ 47.000 este sábado y empujó al resto de las criptomonedas y tokens que circulan el mercado.