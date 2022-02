Un nuevo reto viral sacude a TikTok, uniendo nuevamente a usuarios de todas partes del mundo para bailar un pegajoso ritmo latino. "El avioncito", del artista colombiano Giblack, ya tiene más de 3 millones de videos en la red social china, donde latinos, europeos y asiáticos por igual bailan la champeta.

El último gran éxito de Giblack se estrenó hace 4 meses, y tres días después de su lanzamiento ya se había convertido en un reto en las redes sociales. Para la primera semana de febrero, "El avioncito" reúne más de 41 millones de reproducciones en YouTube, y es tendencia en países como Corea del Sur, México, Colombia, Guatemala, Argentina, España, Perú y muchos más.

"Me siento muy feliz, ahora es que tengo que seguir trabajando mucho más para cosechar otros éxitos", confesó Giblack al medio El Colombiano, donde reflexionó sobre el impacto que tuvo la viralización de su tema. "Los muchachos que están en el barrio me han dicho que soy una inspiración, que sí se puede salir adelante, pero yo les digo que se tiene que tener mucha disciplina y perseverancia", agregó.

El reto viral en TikTok, que consiste en una simple baile a 14 segundos del estribillo, lanzó los números del tema a la estratosfera. En TikTok, el sonido de "El avioncito" tiene más de 5 millones de 'me gusta's y 1.2 millones de seguidores. "La canción ha sido un boom que hasta los japoneses y chinos se vuelven locos con este tema. Me siento muy contento por el recibimiento de la canción, él que persevera alcanza y esto es gracias al fruto del buen trabajo", comentó para Infobae.

Quién es Giblack, la voz detrás del hit del verano

Giblack, el artista colombiano que sacude Tiktok.

Gustavo Álvarez Serna, más conocido como Giblack, nació y creció en el barrio de Nelson Mandela, Colombia. Mientras las calles de su pueblo natal eran complicadas, Serna se refugió en su religión y comenzó a cultivar un amor por la música, que se empeñó en convertir en una carrera a pesar de los bajos recursos de su familia.

Sus inicios no fueron fáciles: apenas cinco años atrás, cuando trabajaba para grabar sus primeras canciones, se veía obligado a caminar a pie toda la ciudad para llegar al estudio. Una vez allí, debía esperar hasta el final de la jornada para siquiera tener una oportunidad para grabar, ya que solo le ofrecían el espacio si estaba libre: "Me sabía de memoria los caminos, las trochas, me iba y regresaba caminando y contento de la vida porque cuando uno sabe para dónde va, así sea caminando, por muy lejos que sea, llega", recordó para El Colombiano.

Entre fiestas y minitecas, reunió la plata que pagó por sus primeros temas, y poco a poco se convirtió en un compositor experimentado. Hoy, en la cima de las tendencias digitales, busca ser un ejemplo para esos jóvenes que vio al crecer, cuya única opción es integrar una pandilla, y enseñarles que si tienes un talento con perseverancia, disciplina y mucha fe puedes ser exitoso.

Sobre sus planes a futuro, comentó a Infobae que ya está pensando en una gira mundial: "Te comentó, que ya estamos trabajando en una gira por Perú, Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos, España, donde la canción 'El avioncito' se escucha con mayor intensidad", comentó.