Cuatro turistas extranjeros, de un grupo de 26 personas, que horas antes habían conocido la ciudadela inca de Machu Picchu, en Perú, murieron luego que la minivan que los conducía al Cusco cayó a un abismo de 100 metros de profundidad.

Dos argentinos, que están viajando como mochileros desde el 21 de enero, debían tomar ese vehículo, pero la casualiadad, el destino hizo que tomaran uno anterior.

"Caminamos cinco días para llegar a Machu Picchu. De ahí teníamos que volver para Cusco y habíamos arreglado con una agencia de turismo para tomar el micro de las 2 de la tarde desde Aguas Calientes", relata a Cronica.com.ar Katherine Gómez (28) quien junto a su novio Francisco Colman (32) dejaron Quilmes para realizar este viaje que al menos les llevará seis meses.

"Salimos más temprano porque teníamos miedo de que con la caminata no llegar a tiempo pero pudimos hacer rápido la ruta. Nos llevó como dos horas, asique llegamos bien temprano. Cuando estabamos almorzando, le escribo a la chica que antes de las dos ibamos a llegar. Si bien nos perdimos igual estuvimos un antes de la hora pactada. Nos encontramos con un micro que estaba por partir que no era el nuestro, pero como le sobraban dos lugares nos dijeron subiéramos a ese. Ni nos llegamos a sentar que arrancó. Justo ahí, parecía que nos estaba esperando pero más temprano de lo que nosotros teníamos que tomar el micro", reslata Katherine desde Cusco.

"En el camino pasó de todo. Se pinchó la rueda, paramos un montón de veces, el chofer compró bananas, lavó el micro, había mucha neblina. Era muy raro el ambiente, pero finalmente llegamos bien", recuerda y agrega: "cuando nos íbamos a bajar el chofer nos dice que zafamos porque el micro que venía atrás de nosotros tuvo un accidente. Era e lmicro que teníamos que tomar a a las 2 de la tarde, se cayó por la neblina por un barranco y fallecieron 4 personas".

"Nosostros tendríamos que haber tomado ese micro y que por casualidades de la vida no lo hicimos. Nos equivocamos de ruta y así y todo llegamos al anterior. O sea o fue una re casuliadad o tuvimos mucha suerte, o las oraciones de nuestros padres tuvieron efecto", afirma la joven viajera.

Los novios en su camino a Machu Picchu.

Ellos enviaron mensajes a sus padres para que supieran que estaban bien, que nada les había pasado. "Terrible y después no creen en los milagros.Todos los días le pido a Dios que los cuiden. Podrían haber sido ustedes los que murieron. No te das cuenta que no son casualiades de la vida, si no que hay alguien que los protege", les dijo la mamá de ella.

"Sentimos sensación rara, al principio no le dimos mucha importancia, pero después fuimos pensando en lo que había pasado en el día. Fue demasiada casualidad. Si bien llegamos más temparno pero después nos confundimos en el camino. Ni bien sabimos arrancó, solo quedaban dos lugares, las cosas que pasaron en el camino fueron raras", dice.

Ella no es creyente. "Puede ser suerte, no creo mucho en lo místico. Tal vez de alguna una forma de las oraciones de nuestra familia tuvieron algún efecto o mi hermana, que murió hace unos años, nos cuida. Algo hizo que estuvieramos protegidos, que no tomaramos ese micro. Lamentamos mucho la gente que falleció. Lo poco que puedo decir es que tuvimos suerte", afirma.

"Quizás esto nos hace un poco más conscientes acerca de los peligros que podemos llegar a correr. Pero la realidad es que lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir, entonces, prefiero mil veces que la muerte me encuentre haciendo algo que me gusta como lo es viajar y conocer gente maravillosa y nuevas culturas, que estando en Quilmes metida en la rutina de todos los días", asegura Katherine que es psicopedagoga y su novio Francis extraccionista de laboratorio "ambos ahorramos y renunciamos al trabajo para salir de viaje. Vamos trabajando en los lugares que nos quedamos y hacemos voluntariados en hosteles"

"Me queda la sensación de que si muero, al menos disfruté mucho el "viaje"". asegura la idea es llegar hasta Colombia, bajar por Brasil, Paraguay y volver a Argentina para luego volver a partir a Australia.