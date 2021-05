La muerte del cantante brasileño Mc Kevin, de tan solo 23 años de edad, conmocionó a todos en su país por la forma en que se dio su repentino fallecimiento.

Al respecto, una de las personas que se mostró más sentida por su partida fue Neymar Jr, quien a través de su cuenta de Instagram despidió al cantante y compartió la captura de pantalla de la última conversación que mantuvo con él.

"No me lo creo, 23 años. Niño, te juro que no sé qué decir. Solo agradecer el cariño que me tenías. Tatuaje, camiseta, fotos, botas...habíamos acordado vernos ahora en vacaciones, pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Descansa en paz, niño", destacó Neymar, en un sentido mensaje.

Sobre esta línea, el delantero del PSG publicó en sus historias de Instagram la última conversación que había mantenido con el cantante, en la cual hablaron de compartir un vuelo juntos.

La charla entre Neymar y Mc Kevin que el futbolista compartió en sus redes

"Faltaba poco para nuestro vuelo", señaló Neymar, con un emoticón que derrama una lágrima, aún muy impactado por la noticia.

Mc Kevin murió este domingo luego de caer desde el quinto piso de un hotel de Río de Janeiro, luego de caer desde un quinto piso e impactar contra el suelo, según señalan las primeras hipótesis, por intentar arrojarse a una pileta, tal como hizo Charly García en marzo del 2000 luego del salto al vacío que protagonizó en Mendoza.

El cantante era muy popular en Brasil y su estilo de música era el Funk carioca, género que lo llevó a la fama.