Una mujer de 51 años circulaba en la moto donde su hijo había sufrido un accidente fatal que le causó la muerte, y la chocó durante una caravana. Sucedió en una ruta de Loveland, Colorado ( Estados Unidos). Algunos dicen que fue un accidente, otros, que quiso rendirle homenaje a su difunto. Así, Diane Everett falleció en el acto y la Policía investiga si el exceso de velocidad fue lo que causó el choque.

Su hijo, Michael Jr., murió el mes pasado en una caravana de 80 motociclistas en el mismo vehículo. Joshua Everett, hijastro de Diane, señaló: "Creo que ella estaba luchando para mantenerse con vida, pero al mismo tiempo no creo que quisiera regresar, sino que sintió el espíritu de mi hermano menor y eligió estar con él".

La motocicleta era un modelo Honda CBR 2012. Joshua Everett y su hermana Amanda Everett, hijos de Diane, iban en la misma caravana que ella. Cuando vieron a algunos dando la señal para reducir la velocidad, y de lejos vieron partes de una moto desparramadas por el pasto, se negaron a creer que podía ser su madre la que había tenido el accidente.

.

"Todo lo que podía pensar era, 'No otra vez. No puedo perder a dos de ellos''', expresó Joshua. La patrulla estatal dijo que Everett viajaba hacia el oeste por Larimer County Road 12 y en un momento no pudo tomar una curva a la izquierda. Así, la moto entró en una zanja, chocó contra una alcantarilla y Everett fue expulsada.

Michael Jr., de 23 años, falleció el pasado 5 de abril en la misma moto.

Si bien la mujer llevaba casco, quedó en un estado crítico y fue declarada fallecida más tarde en el UCHealth Medical Center of the Rockies en Loveland. "Estaba sufriendo después de la muerte de Michael, pero fue tan valiente que no lo dejó ver. Sé que mi mamá está feliz y en un lugar mejor, ya no sufre", concluyó Joshua.

Cabe recordar que los motociclistas representan el 23% de todas las muertes en las carreteras de Colorado, pero representan solo el 3% de los vehículos, según el Departamento de Transporte de Colorado. El año pasado, un trágico récord de 137 motociclistas murieron en las carreteras.