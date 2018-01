El Sumo Pontífice, durante el bautismo de 34 niños en la Capilla Sixtina.

El papa Francisco bautizó ayer a 34 niños en la Capilla Sixtina, la quinta ceremonia bautismal en su pontificado, ocasión en la que animó a los padres a “transmitirles la fe en el amor”. “Vuestra tarea es transmitir la fe en el amor de vuestra casa, de la familia”, les dijo.

Francisco comenzó la homilía recordando a los padres que el bautismo es “el primer paso de la labor que tienen de transmitir la fe”. “La transmisión de la fe sólo se puede hacer en el lenguaje de la familia, de papá y mamá, de abuelo y abuela. Después los catequistas desarrollarán esa primera transmisión con ideas y explicaciones”, sostuvo.

“Pero no olviden esto: se hace con el lenguaje, y si falta el lenguaje en casa, si no se habla entre los padres la lengua del amor, la transmisión no es fácil”, prosiguió.

Dialecto propio

El Sumo Pontífice señaló que los niños tienen “un dialecto propio” y bromeó con los llantos que se escucharon en varias ocasiones entre los muros de la Capilla Sixtina. “Ahora todos están callados, pero sólo hace falta que uno dé el tono y después la orquesta sigue, es el lenguaje de los niños”, comentó, sonriendo. “Si comienzan con el concierto es porque tienen calor, no se sienten cómodos o tienen hambre. Si tienen hambre, sin miedo, denles de comer, también esto es un lenguaje de amor”, apuntó.

Ceremonia

Tras la homilía, Jorge Bergoglio bautizó uno por uno a los 34 pequeños, 16 niños y 18 niñas, hijos de residentes o empleados de la Ciudad del Vaticano. “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, fue la fórmula utilizada por Bergoglio para administrar el sacramento a cada uno de ellos. Es la quinta vez que Francisco preside esa ceremonia y continúa así la iniciativa impulsada por el santo Juan Pablo II para recordar el día en el calendario litúrgico en el que Jesús fue bautizado.