El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió iniciar "un gran proceso de transformación" del sistema eléctrico del país, tras el gigantesco apagón que atribuyó a un "sabotaje cibernético" y que provocó pérdidas por más de 1.000 millones de dólares, según estimó una consultora privada.



"Me comprometo con ustedes a iniciar un gran proceso de transformación, institucional, tecnológico y humano", dijo Maduro a trabajadores de la empresa estatal de electricidad, Corpoelec, al visitar ayer una de las plantas de generación hidroeléctrica en el estado amazónico Bolívar.



"Esta empresa tenemos que transformarla completamente y consolidarla en una nueva empresa", agregó el mandatario chavista, según reportó la televisora estatal VTV en su sitio web.



Venezuela sufrió este mes el mayor y más prolongado corte del suministro de electricidad de su historia, que afectó a la mayoría de Caracas y de 22 de los 23 estados provinciales.



La administración de Maduro atribuyó el apagón a un "sabotaje cibernético" del que no dio detalles, mientras el antichavismo y expertos sostuvieron que se debió a la falta de mantenimiento de la

infraestructura y de personal técnico especializado en Corpoelec.



El corte se inició en la tarde del jueves 7 y el gobierno chavista lo dio por superado el miércoles 13, pese a que, como admitió entonces el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aún persistía en diversas zonas del país.



La consultora Ecoanalítica informó por Twitter que estimó en 1.098 millones de dólares el valor de las pérdidas causadas por el apagón hasta el viernes pasado y subrayó que ese monto equivale a 1,3% del producto bruto interno y a un mes completo de importaciones.



El siniestro causó la muerte de decenas de personas -la mayoría de ellas, pacientes hospitalarios-, así como escasez de agua potable y combustibles, y la descomposición de toneladas de alimentos y medicamentos por falta de frío para conservarlos.



También provocó un rebrote de la inflación, que había descendido de 191,6% en enero a 53,7% en febrero, según informó el jueves el diputado y economista José Guerra, vocero de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).



Asimismo, en el contexto del apagón se produjeron numerosos saqueos de almacenes, panaderías, autoservicios, supermercados y centros comerciales en todo el país.



Solo en el estado Zulia fueron saqueados más de 300 comercios, de los cuales un tercio no podrá retomar sus operaciones en el corto plazo, según informó la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).



Por los saqueos y por las numerosas protestas de ciudadanos ocurridas en esos días fueron detenidos varios centenares de personas, según diversas organizaciones no gubernamentales.