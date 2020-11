El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que puede desistir de presentarse a la reeleccion en 2022 y sostuvo que hay un avance de la izquierda en Sudamérica, pero evitó comentar la derrota de su colega y aliado estadounidense, Donald Trump, ante Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.



“Vean como está el mundo. En América del Sur hay varios países nuevamente pintados de rojo. Muchas veces el presidente no tiene cómo cambiar como yo pienso que debe ser cambiado el destino de Brasil, hay gente que quiere que el destino sea otro y puede ser que tengan razón. Yo hago mi trabajo con el corazón", consideró Bolsonaro por Facebook.



El bolsonarismo aún no reaccionó a la derrota de Trump, a quien había apostado como principal aliado para formar una ola de extrema derecha en Brasil. En ese marco, Bolsonaro habló por una transmisión por Facebook y no comento las elecciones estadounidenses y sí las municipales del domingo 15 de noviembre.

.

, afirmó Bolsonaro.Poner en duda su reelección el mismo día de la derrota depara lograr un nuevo mandato fue interpretado como una señal política interna. En ese marco, en Brasil se está viviendo una carrera por felicitar rápidamente apor parte de los presidenciables para 2022.Institucionalmente, el segundo en la sucesión presidencial,, presidente de la Cámara de Diputados, quien destacó el énfasis en laretomada con al victoria de Biden.Luego, el ex presidenteafirmó que, afirmó, considerado un presidenciable en 2022 por el Partido de los Trabajadores, aunque aún está inhabilitado por la Justicia.

.

Otro presidenciable, el laborista, envió una carta en la cual le revela aque está articulando su candidatura presidencial en 2022 con otras fuerzas progresistas., gobernador comunista de Maranhao y presidenciable de la oposición de izquierda, también celebró al caída dePor la derecha, dos presidenciables festejaron: el gobernador paulista,, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB):El ex juez y ex ministro de, que acumula una parte de la extrema derecha no bolsonarista, opinó en Twitter quey que