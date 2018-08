Dos personas resultaron heridas este viernes en un ataque con cuchillo en la estación central de trenes de Ámsterdam, y el presunto asaltante fue herido de bala, anunció la policía holandesa.



"La policía disparó a un sospechoso tras un incidente con arma blanca en la estación Central de Ámsterdam", tuiteó la policía, precisando que la estación fue evacuada y que el tráfico ferroviario quedó interrumpido.



Poco después publicó una actualización diciendo que no había sido completamente evacuada y que solo había dos andenes cerrados a los pasajeros.



El tuit de la policía.