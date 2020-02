El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este mediodía que todavía no tomó una decisión sobre la habilitación de las candidaturas a senadores del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y de su ex canciller, Diego Pary.

El presidente del organismo, Salvador Romero, hizo estas declaraciones después de que el MAS afirmara que Morales y Pary habían sido inhabilitados para participar de las elecciones del 3 de mayo próximo.

Según dio a conocer el diario boliviano El Deber, la máxima autoridad del TSE anunció que habrá un pronunciamiento oficial este fin de semana. “Nuestro compromiso es resolver este tema en el menor tiempo posible. Las candidaturas están en análisis y en proceso de revisión”, remarcó.

Similar postura expresó el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Saúl Paniagua, al detallar que aún hay 12 candidaturas en análisis.

Sin embargo, a inicios de esta jornada fuentes del MAS dieron a conocer que luego de una prolongada reunión, la sala plena del TSE había decidido inhabilitar las candidaturas de Morales en Cochabamba y de Pary en Potosí porque no cumplían con algunos requisitos establecidos por ley.

Edgar Montaño, diputado por MAS, indicó al mismo medio que de concretarse la inhabilitación sería “el inicio de un mega fraude en las próximas elecciones”.