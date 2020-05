El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se proununció sobre el tema de la pandemia del coronavirus como "la plaga de China" y aseguró que los tratados comerciales con el país asiático resultan muy caros.

"Como dije durante mucho tiempo, tratar con China es algo muy costoso. Nosotros acabábamos de hacer un gran trato comercial, la tinta apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la plaga de China", escribió este miércoles el mandatario a través de Twitter.

Asimismo, se refirió a la guerra comercial entre ambas naciones y aseguró que "100 tratos comerciales no harían la diferencia", teniendo en cuenta "¡todas esas vidas inocentes perdidas!".

El posteo del mandatario estadounidense en la red social del pajarito.

Las acusaciones del mandatario contra Pekín se repitieron en reiteradas ocasiones a lo largo de la crisis sanitaria. Semanas atrás, Trump afirmó que estaba convencido de que el virus fue creado en un laboratorio de Wuhan y luego declaró que "dentro de un tiempo" su país publicaría un informe con detalles sobre el origen del COVID-19.

Tiempo después, el Presidente expresó que no cree que China liberó al coronavirus de forma intencional. "Hicieron algo terrible. No creo que lo hicieran a propósito, pero ocurrió, tal vez debido a la incompetencia. Es posible que (el virus) se liberara y no supieran cómo decirlo", sugirió.

Por otro lado, el último martes un grupo de senadores republicanos presentó un proyecto de ley que haría posible que Estados Unidos sancione a China por su negativa a cooperar en las investigaciones sobre los orígenes del coronavirus. Sin embargo, Pekín expresó "una fuerte protesta" al respecto.

"El proyecto de ley presentado por algunos senadores estadounidenses descuida absolutamente los hechos. Quieren comenzar una investigación con la presunción de culpabilidad para echar toda la responsabilidad a China por no luchar contra la epidemia. Esto es imposible", planteó el representante de la Cancillería del país asiático, Zhao Lijian, en una rueda de prensa.