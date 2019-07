El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que podría ganar la guerra en Afganistán en una semana borrando a este país "de la faz de la tierra" y "matando a diez millones de personas", pero decide no hacerlo.



"Podría ganar esa guerra en una semana pero no quiero matar a diez millones de personas", sostuvo Trump ante la prensa tras recibir al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en la Casa Blanca.



" Afganistán podría quedar borrada de la faz de la tierra; no quiero ir por esa vía", sostuvo pero dejó claro que quiere terminar esa guerra: "Hemos estado allí 19 años, es ridículo".

Al analizar cómo será el final o la "salida" de Estados Unidos, Trump aprovechó para pedir la asistencia de su invitado y le pidió al jefe de gobierno paquistaní que presione al movimiento insurgente talibán, que tiene una importante presencia en ese país vecino, para que accedan a un alto el fuego definitivo y firmen un acuerdo de paz con Kabul.



Estados Unidos invadió Afganistán poco después de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001 y desde entonces encabeza, junto a sus socios de la OTAN, una guerra contra el movimiento talibán y, con los años, se sumaron otras milicias extremistas como el Estado Islámico.

"Estamos en el momento más cercano de alcanzar un acuerdo de paz", manifestó Khan.

En su segundo mandato, el ex presidente estadounidense Barack Obama anunció el fin de la guerra en Afganistán y al retirada de las tropas de su país; sin embargo, la Casa Blanca nunca pudo abandonar de todo el territorio porque la insurgencia talibán ganó terreno y demostró que el gobierno afgano sigue sin poder controlar la seguridad nacional.

"Estamos, creo, en el momento más cercano que hemos estado del alcanzar un acuerdo de paz", aseguró el premier paquistaní Khan antes de reunirse con Trump en su primera visita oficial a la Casa Blanca.

El año pasado Trump acusó al anterior gobierno de Pakistán de despilfarrar los 1.300 millones de dólares que Estados Unidos le envía como asistencia y cooperación financiera y militar todos los años, y comenzó a retenerle parte de esa partida hasta que "tome medidas decisivas" contra los grupos que Washington considera terroristas, como los talibanes.



Ahora Khan, quien trata de restablecer las buenas relaciones con Washington desde que asumió a mediados de 2018, defendió su gobierno y aseguró que está cumpliendo un rol positivo para facilitar las actuales negociaciones de paz entre los talibanes y las autoridades de Afganistán.