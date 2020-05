El líder demócrata y futuro candidato presidencial, Joe Biden, calificó de "totalmente irresponsable" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por asegurar que la hidroxicloroquina ofrece un "nivel adicional de seguridad" frente al coronavirus.



"Es como decir que tal vez si te inyectás Clorox (lejía) en la sangre puedes curarte. ¡Pero por favor! ¿Qué está haciendo? ¿Qué demonios está haciendo?", se preguntó Biden en una charla sobre seguridad alimenticia con el cocinero español José Andrés.

El ex vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 se mostró preocupado de que algunas personas sigan el ejemplo de Trump con la hidroxicloroquina: "¿Qué creen que va a hacer la gente? ¿Creen que no la va utilizar?".

Trump reveló el lunes que, desde hace un par de semanas, toma a diario hidroxicloroquina y zinc de manera preventiva, algo que seguirá haciendo pese a las críticas recibidas porque siente "curiosidad", dijo, de los efectos que pueda tener.

Desde hace más de un mes, el mandatario lleva exaltando las virtudes de ese compuesto, un medicamento utilizado contra la malaria, el lupus o la artritis severa, que se ha recetado a muchos pacientes de Covid-19 en todo el mundo, pero que aún forma parte de ensayos clínicos.



Las declaraciones de Trump tienen lugar en medio de los crecientes casos en Estados Unidos, país que este martes alcanzó la cifra de 1.527.355 contagios y la de 91.845 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Biden se mostró crítico con Trump no solo por su uso del fármaco, sino también por el hecho de no llevar mascarilla en público tal y como recomiendan las autoridades sanitarias estadounidenses.



"Se ha negado a asumir su responsabilidad", dijo Biden sobre el presidente, al explicar que en su caso no puede "salir de su casa (sin mascarilla) porque tiene al Servicio Secreto y todos llevan mascarillas".





Finalmente el líder demócrata reprobó las condiciones en las plantas procesadoras de carne, que se convirtieron en importantes focos de contagio del coronavirus y cuya apertura ordenó Trump para no poner en peligro el suministro en el país, según citó la agencia de noticias EFE.

"Ya sea ganado vacuno, porcino de aves, están moviéndolo cada vez más rápido para aumentar las ganancias", dijo Biden, al denunciar que los trabajadores "están enfermando" y al reclamar que la prioridad sea "protegerles".



"Ninguna vida de ningún trabajador vale poder conseguir una hamburguesa más barata. Ninguna vale eso. Y eso es lo que ha pasado", lamentó.