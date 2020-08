Un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca hizo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se viera obligado a interrumpir este lunes una conferencia de prensa sobre el coronavirus.

"Señor, simplemente vamos a tener que salir", le dijo un miembro del Servicio Secreto a Trump al oído. La conferencia de prensa se interrumpió a los pocos minutos de haber iniciado.



Trump, sin explicación mediante, obedeció la orden de "salga" del agente y se retiró abruptamente de la sala de reuniones.

Un tirador fue neutralizado por miembros del Servicio Secreto. (Foto: REUTERS)



Los disparos ocurrieron en la esquina de la calle 17 y Pennsylvania Avenue, en las afueras de los terrenos de la Casa Blanca y cerca del parque Lafayette. Un alto funcionario del Gobierno confirmó que había un tirador que fue neutralizado por miembros del Servicio Secreto, informó la cadena de noticias estadounidense CNN.



Una vez de regreso a la sala de conferencias, el mandatario dijo que todo “parece estar bajo control”: "Me gustaría agradecer al Servicio Secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo, pero hubo un tiroteo real y alguien fue llevado al hospital. No sé la condición de la persona. Parece que la persona fue disparada por el Servicio Secreto, así que veremos qué pasa ", agregó Trump.

El mandatario detalló que fue llevado a la oficina oval. "Solo querían que me hiciera a un lado por un momento para asegurarse de que todo estuviera claro afuera", dijo.



Cuando le preguntaron si estaba nervioso, Trump respondió: "No sé, ¿parezco nervioso?". "Me siento muy seguro con el Servicio Secreto, son personas fantásticas, son los mejores de los mejores, están altamente capacitados", dijo Trump a los periodistas.