Los estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección, reprochó este martes el presidente Donald Trump, quien aspira a la reelección, durante una visita a una sede de campaña del partido republicano en el estado oriental de Virginia.



"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el tres de noviembre", insistió el magnate republicano, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y, por ende, el anuncio de los resultados.



Trump se refería principalmente a su desacuerdo con una Corte Suprema renuente a intervenir en una decisión que permitía a Pensilvania -uno de los estados considerados claves en estos comicios- seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta tres días después de las elecciones.



Esta medida se tomó por las complicaciones logísticas que enfrenta el país en medio del tercer repunte de la pandemia de coronavirus, que provocó un récord de más de 100 millones de votos enviados por correo.

.



"No se pueden retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas", esgrimió Trump mientras los estadounidenses votaban en todo el país.



"No puedes hacer eso, el mundo entero está esperando, este país está esperando", agregó.



Consultado por si había escrito un discurso de aceptación o derrota, Trump dijo que no.



"Ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", admitió.



En declaraciones a los empleados en la sede de su campaña en el norte de Virginia, el actual mandatario expresó su confianza en que le está yendo bien en ciertos estados reñidos, como Florida, Arizona y Texas.



"Ha sido increíble, y creo que vamos a tener una gran noche", concluyó.



Una opinión que había manifestado también esta mañana, en una entrevista telefónica concedida a la cadena Fox News.



"Nos sentimos muy bien", dijo Trump con voz ronca en la que se mostró confiado en que los republicanos "tendrán la victoria" sobre los demócratas encabezados por el candidato Joe Biden.

.



"Creemos que nos está yendo muy bien en todas partes", afirmó, y aseguró que tendrá una muy buena votación entre los afroestadounidenses y los hispanos.



Decenas de millones de estadounidense empezaron hoy a decidir quién será próximo presidente de la superopotencia en unos comicios marcados por la división, la crispación y la pandemia de coronavirus, que causó hasta el momento 231.000 muertes, costó millones de puestos de trabajo y revolucionó la vida diaria.