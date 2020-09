El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para que forme parte de la Corte Suprema de Justicia y pronosticó que el Senado, con mayoría republicana, procederá a confirmarla "muy rápido".



Con la nominación de Barrett para ocupar la vacante que se produjo en el máximo tribunal por la muerte de la progresista Ruth Bader Ginsburg, Trump apuesta a dejar armada una corte ultraconservadora para los próximos años.



Si bien los magistrados más inclinados a la derecha detentaban una mayoría de 5 a 4 respecto de los liberales y progresistas, con el fallecimiento de Ginsburg, considerada un ícono del feminismo, esa relación será la de una cómoda mayoría de 6 a 3.



Esta situación deja abierta la posibilidad de rever temas de gran debate en la ciudadanía estadounidense, tales como la ley del aborto, que rige desde 1973, y aún hoy divide a la ciudadanía estadounidense.



Con Barrett aliada a Trump en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos elogió a la magistrada en tanto la considera como "una de las mentes legales más brillantes y dotadas".

En la primer reacción ante el nombramiento, que desde hace dos días era un secreto a voces, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, llamó al Senado estadounidense a no confirmar a la jueza Barrett antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.



"El Senado no debería pronunciarse sobre esta vacante" creada tras la muerte de Ginsburg "hasta que los estadounidenses no hayan elegido a su próximo presidente y su próximo Congreso", sostuvo Biden en un comunicado emitido pocos minutos después de que el presidente Donald Trump confirmara a Barrett como su elección para ese puesto.

Ginsburg fue una jueza activista y luchadora por la igualdad de género desde que ocupó su cargo como miembro de la Suprema Corte estadounidense en 1993. 20 años después, fue popularmente conocida cuando expresó su opinión disidente tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo en el caso Shelby County versus Holder.