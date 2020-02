El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó el ingreso al país de viajeros extranjeros que hayan visitado Irán en los últimos 14 días debido al brote de coronavirus, a la vez que afirmó estar evaluando la restricción del acceso desde la frontera con México, aunque espera "no tener que hacerlo".



Durante una conferencia de prensa, la segunda esta semana centrada en el coronavirus, el presidente insistió en llamar a la calma pese a confirmar la primera muerte en territorio norteamericano por la enfermedad.

.



"Esto no es algo por lo que deba cundir el pánico", insistió, al recordar que las personas "sanas" que contraigan la enfermedad "deberían poder recuperarse".



El mandatario, que ya ha impuesto restricciones de entrada a viajeros desde China, anunció limitaciones para los extranjeros provenientes de Irán y aseguró que está evaluando "muy en serio" implementarlas también en la frontera con México, aunque luego admitió que no era una opción probable.



Trump explicó que a la hora de prevenir la entrada de pacientes infectados con el coronavirus debe "pensar en todas las fronteras", y por eso está "pensando en esa frontera" con México.



"Pero esta no es una frontera que parezca presentar un problema muy grande ahora mismo en lo que se refiere a esto (el coronavirus), así que esperamos no tener que hacerlo", afirmó.

.



El magnate minimizaba así la posibilidad de imponer restricciones relacionadas con la entrada desde México, un país donde apenas se registraron cuatro casos de coronavirus, frente a los 22 detectados por Estados Unidos, reportó la agencia de noticias EFE.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, responsable de la respuesta al coronavirus en el gobierno, precisó: "Hoy prohibimos los viajes desde Irán. Ya tenemos un veto migratorio en vigor (que impide a los iraníes viajar a Estados Unidos), pero estamos expandiéndolo para que afecte a cualquier ciudadano extranjero que haya visitado Irán en los últimos 14 días", explicó.



Además, el Departamento de Estado emitirá una alerta de viaje para instar a los estadounidenses a que no viajen a "zonas específicas de Italia y Corea del Sur", otros dos países con un alto número de contagios del virus COVID-19, detalló Pence.



Trump afirmó después, durante un discurso ante una conferencia de líderes conservadores a las afueras de Washington, que su gobierno está dispuesto a "ayudar a los iraníes" a contener el avance del virus si Teherán se lo pide.

.



El gobernante anunció, asimismo, que el próximo lunes recibirá en la Casa Blanca a los representantes de varias compañías farmacéuticas del país para hablar del desarrollo de una vacuna para el coronavirus.



En plena campaña para las presidenciales de noviembre, Trump aclaró que ya había convocado antes el encuentro para conversar sobre cómo "rebajar los precios de los medicamentos" en Estados Unidos, pero que ahora hablará con ellos "de las dos cosas".