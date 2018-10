Luego del sorpresivo anuncio de la embajadora yanqui ante la ONU, Nikki Haley, de abandonar su cargo, Donald Trump ya piensa en un reemplazante y no se le ocurrió mejor idea que postular a su hija, Ivanka, a la que definió como "dinamita". "La gente sabe que Ivanka sería dinamita", dijo, aunque luego explicó: "Creo que Ivanka sería increíble pero no significa que la escogería porque me acusarían de nepotismo, aunque no estoy seguro de que haya alguien más competente en el mundo".

Pese al entusiasmo de su padre, la propia hija de Trump fue la primera en descartar la posibilidad de convertirse en la embajadora de su país ante las Naciones Unidas. "Es un honor servir en la Casa Blanca junto con tantos colegas excelentes y sé que el presidente nombrará un reemplazo formidable para la embajadora Haley. Ese reemplazo no seré yo", aseguró.