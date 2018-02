Donald Trump, sugirió este viernes que el policía armado que no intervino durante el tiroteo en una escuela de Florida el 14 de febrero quedó paralizado o fue un "cobarde".



"Ellos están entrenados, ellos no reaccionaron apropiadamente bajo presión o son cobardes", dijo Trump, llamando al oficial por su nombre, Scot Peterson.

"Cuando llegó el momento de hacer algo, él no tuvo el coraje o algo pasó. Ciertamente hizo un trabajo pobre. No hay duda de ello", dijo el mandatario.



El comisario del condado de Broward dijo el jueves que Peterson estaba presente durante el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 14 estudiantes y tres maestros, pero no hizo nada para evitarlo. Peterson presentó su renuncia tras ser suspendido sin derecho a salario.



Trump dijo que está sopesando los pedidos de endurecer el acceso a las armas tras el tiroteo de Florida, cometido por un exestudiante de 19 años, quien iba armado con un rifle semiautomático. Pero el mandatario también causó polémica al sugerir que se debería armar a los maestros.

El jueves respaldó la postura de la Asociación Nacional del Rifle (NFA) de que los estadounidenses armados son la primera línea de defensa de ataques mortales: "Para detener a hombres malos armados, se requiere un buen hombre armado".



En el Congreso se ha estancado desde hace mucho tiempo el debate sobre las armas, a pesar de una seguidilla de tiroteos masivos y encuestas según las cuales dos tercios de los estadounidenses apoyan leyes más estrictas sobre el acceso a las armas.