La investigación de un usuario español en Twitter se volvió viral con más de 50 mil retuits en su publicación inicial y cientos de interacciones luego de resolver que un presunto suicidio había sido, en realidad, un asesinato.La historia comenzó cuando el joven que se identifica como "y que se describe como un intento de periodista, curioso y viajero, aseguraba que en la foto de tres amigos que encontró navegando en la red social se escondían las claves para entender el crimen."Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Este tuit sobre este fallecimiento me inquietó muchísimo y empecé a curiosear para intentar averiguar lo que había pasado", comienza el relato.El narrador explicó cómo usando los elementos de la foto logró descubrir que la idea de que "Jorge A" se suicidó es falsa e inculpó a los dos jóvenes que lo acompañan en la foto."Aún no nos creemos que este abrazo de ayer fuera el último. Sentimos no haberte podido ayudar más. Te echaremos muchísimo de menos @jor_g_t", decía la publicación de uno de los amigos del difunto.Con verosimilitud y precisión, explicó como habían retocado un tatuaje con Photoshop, intercambiado los rostros y agregaron un reloj borroso para despistar a los investigadores que habían cerrado el caso.Luego de varias explicaciones dio con el verdadero asesino al que le escribió y parecía desconcertado ante la acusación."Quería despistarme. Quería que pensara que me había equivocado de persona. Pero yo estaba convencido, así que insistí, poniendo sobre las mesa más datos que había averiguado", aseguró el usuario apuntando contra "@William_s81".Mr Brightside publicó como último tuit de su extenso hilo: "Por eso, @Policia, os escribo todo esto. Necesitáis saber que @William_s81 mató a @jor_g_t y luego lo encubrió con la ayuda de @Luisterico88 y @Felipe_L_88. Estas son las personas que debéis buscar. #FeriaDelHilo @ Twitter Espana".

Afortunadamente, la policía le respondió y dio por verídica su versión: "Tus pesquisas confirman el informe de nuestros investigadores... Will y sus encubridores pasarán un tiempo en la trena. NO lo olvidéis, si sois víctimas de #Sextorsion: la Policía os ayudará. No cedáis al chantaje. #FeriadelHilo".

Sin embargo, y de manera increíble, nadie notó que los hashtags utilizados por la policía y por el usuario correspondían a un concurso de literatura fomentado por Twitter España, en el que se debe contar una historia de ciencia ficción para ganar importantes premios.Finalmente, los seguidores se felicitaron al usuario por la creatividad y por haber engañado a todos en las redes sociales, donde el fenómeno de la #FeriaDelHilo se viralizó mundialmente.