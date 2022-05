El presidente ruso, Vladímir Putin, sufrió un atentado poco después de ordenar la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, aseguró Kyrylo Budanov, el jefe de la dirección general de Inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa.

"Hubo un intento de asesinar a Putin... Incluso se dice que fue atacado, no hace mucho tiempo, por representantes del Cáucaso", confirmó Budanov en una entrevista que publicó el medio ucraniano Ukrainska Pravda.

El jefe de la inteligencia ucraniana indicó que se trata de "una información no pública", y comentó que el atentado falló rotundamente: "Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente pasó. Fue hace como dos meses, repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”.

Además, Budanov se mostró optimista y dijo que Putin está en un callejón sin salida. "No puede detener la guerra y no puede ganarla. No puede ganar por razones objetivas. Y para detener esto, debe reconocer que Rusia no es una potencia tan fuerte y tan grande”.

Vladímir Putin sufrió varios atentados a lo largo de su vida.

Budanov aseguró hace unos días que se ha puesto en marcha un golpe de Estado para derrocar a Putin. Según él, el presidente ruso será derrocado “en la segunda quincena de agosto” y el Kremlin perdería la guerra de Ucrania a finales de este año.

Para lograr esto, Ucrania sabe que necesitará el apoyo de las fuerzas de Occidente. En otra entrevista, el funcionario ucraniano explicó que Ucrania necesita “con urgencia” sistemas de misiles, artillería de gran calibre y aviones de ataque.

No es la primera vez que lo intentan matar

Putin reconoció que ha escapado de muchos intentos de asesinato. En 2017, contó que había sufrido cinco intentos de asesinato en su contra, y que la única razón por la que está vivo es porque se ocupa personalmente de su propia seguridad.

“Hago mi trabajo y los oficiales de seguridad hacen el suyo y todavía se desempeñan con bastante éxito”, dijo Putin en un documental sobre su vida.

En 2012, un exalumno de una escuela pública en Gran Bretaña fue arrestado en la ciudad ucraniana de Odessa por participar en un complot frustrado para asesinar a Putin. El joven habría confesado que quería viajar a Moscú para matarlo bombardeando su caravana. Luego, pasó varios años en prisión en Ucrania.

En marzo de este año, un jefe del ejército británico dijo que la OTAN y los aliados occidentales no deberían descartar la posibilidad de asesinar a Putin.

Sin embargo, esta misión no es para nada sencilla, ya que Putin viaja con su propio escuadrón de francotiradores, cuya función es localizar a los tiradores y matarlos antes de que puedan apretar el gatillo contra el mandatario.