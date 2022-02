En medio de la batalla por Kiev, el temor entre la resistencia ucraniana pasa por los comandos y espías rusos infiltrados en la ciudad y su capacidad para debilitar las defensas, al mismo tiempo que se transmiten a todo el mundo las imágenes de civiles -hombres mayores, jóvenes y mujeres de todas las edades-, aprendiendo a utilizar fusiles y otro tipo de armas, así como a fabricar las llamadas bombas molotov, con combustible y botellas de vidrio.

Y así como en un primer momento las autoridades ucranianas le exigieron a la población que saliera a las calles con ropa de color rojo, ahora, por la posible presencia de espías rusos en Kiev, piden a militares y a los civiles solo hablar en ucraniano.

.

"Fue una decisión dramática la de llamarnos a combatir. No tengo experiencia en batalla. Soy oficial, pero soy traductor militar de inglés a ucraniano. No tengo tanta preparación militar. Sé manejar un fusil. Conozco tácticas de ataque básicas, pero no mucho más. Lo que hacemos es ayudar a la policía nacional en las calles, porque hay muchos espías rusos. Tenemos la información de que llevan la ropa del Ejército ucraniano. Por eso el gobierno y el Ejército ordenaron que solo hablemos en ucraniano", dijo en declaraciones a CNN Oleksandr Slyvchuk, miembro de la defensa territorial del ejército local.

"Estamos cavando trincheras para resistir", dijo desde la capital ucraniana. "Hacemos trincheras en las partes más alejadas. Por ahora Kiev sigue bajo el control del gobierno" dijo Slyvchuk. Además, explicó que se distribuyeron miles de fusiles entre los habitantes para reforzar la seguridad. "En Kiev hay tres millones de habitantes. Todos se volcaron a la parte occidental. Mi familia está en el asilo metropolitano de Kiev. Los hombres que tienen experiencia militar deben alistarse en el ejército profesional. Han dado más de 18.000 fusiles para la seguridad territorial para que la gente se proteja en las calles", contó el traductor militar.

En el mundo se multiplican las manifestaciones en contra de Putin.

En videos que se distribuyen por las redes se pueden ver cómo los civiles ucranianos se entrenan en el manejo de armas y cavan trincheras. En las imágenes se pueden ver hombres con palas y una retroexcavadora. Según informó ayer el Ministerio de Defensa británico, las tropas rusas se encuentran a unos 30 kilómetros del centro de Kiev.

"Somos ciudadanos, ayudamos con nuestras manos al Ejército para que salve su energía para la batalla", declaró en uno de estos videos un miembro de la resistencia civil. Según dijo, la trinchera mide unos 100 metros y se encuentra en un cruce de rutas en la entrada de la capital. "Estamos con mucho ánimo, vamos a resistir", contó el hombre minutos antes del toque de queda que impera en Kiev.

"No podemos perder la capital", había dicho el viernes por la noche el presidente Volodimir Zelensky, al advertir que se avecinaba un duro ataque contra Kiev. Este sábado, en un video difundido en Facebook, instó a no creer en "mucha información falsa" en Internet según la cual había ordenado al ejército ucraniano rendirse.