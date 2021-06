Luego del exitoso reencuento reunión televisiva de Friends, el elenco de la popular serie atraviesa un duro momento luego que uno de sus integrantes revelara que padece cáncer.

Se trata de James Michael Tyler, mundialmente conocido por interpretar a Gunther en la comedia. Fue el propio actor, de 59, el encargado de confirmarlo el pasado lunes durante una entrevista en el programa Today de la cadena NBC.

Según relató, está luchando contra un cáncer de próstata que se encuentra en estadio cuatro, que le fue diágnosticado el año 2018 y que, desde entonces, se extendió a los huesos y la columna vertebral, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

"Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, explicó en la televisión estadounidense. Hasta ese momento, el actor únicamente recibía una terapia hormonal pero, con el tiempo, la situación empeoró.

Aunque los médicos eran optimistas, su enfermedad se agravó el año pasado en pleno brote de Covid y actualmente se encuentra en fase avanzada o metastásica, etapa que significa que el cáncer se extendió a otros órganos o partes del cuerpo.

“Me diagnosticaron que cáncer de próstata avanzado se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, detalló el actor, ahora intentando concientizar sobre la importancia de los controles.

Además, el actor reveló que apareció en la reunión televisiva de “Friends” el mes pasado a través de Zoom porque no quería “decepcionar” a sus compañeros y arruinar el momento contando sobre su diagnóstico. .

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, detalló Tyler.

Tyler dijo que intercambió mensaje en Instagram con David Schwimmer, Ross en la popular serie, y que los productores del programa “conocen desde hace mucho tiempo” su pronóstico.

En la entrevista también elogió a su esposa por ser su “fuerza absoluta” durante toda su batalla, está casado con una entrenadora personal llamada Barbara y ambos viven en Hollywood. Eso sí, se lamenta de no haberla escuchado y acudir a un chequeo antes, una causa que ahora pregona.

El intérprete ahora pide a los hombres a hacerse pruebas de detección de PSA, un antígeno prostático específico que puede indicar signos de la enfermedad: “No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, dijo.

Si bien Gunther es el personaje más recordados de su carrera, también hizo apariciones en series como Scrubs y Episodes.