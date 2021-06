El brutal crimen de hermanitas de Tenerife, Olivia (6) y Anna (1), quienes fueron secuestradas y asesinadas por su padre Tomás Gimeno, sigue generando conmoción mundial. Según informaron fuentes judiciales, el hombre de 37 años habría drogado a sus hijas antes de arrojarlas al mar, con el objetivo de generarle un "dolor inhumano" a la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann.

Ahora se abre un nuevo capítulo, que tomó una gran repercusión por una serie de desafortunadas frases durante la homilía del histriónico cura Fernando Báez Santana. “Esto que acaba de pasar en Tenerife, ese hombre que mata a las dos niñas y se mata él, no habría pasado si ese matrimonio hubiera sido fiel. Si no se hubiese roto el matrimonio esas niñas estarían vivas”, aseguró sobre el crimen cometido por el "Monstruo de Tenerife", mientras sus dos acompañantes asentían en la transmisión, publicada por Canarias Semanal.

.

“Pero la falta de fidelidad, por no seguir los caminos antiguos, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas” y dijo que las esposas en el pasado “aguantaban a los maridos aunque fueran unos borrachos sucios”, pero en la actualidad las parejas se dejan “y claro, después vienen estas consecuencias”.

Según expresó, la madre, Beatriz Zimmermann, “recoge lo que sembró” y reclamó que la prensa no piense solo en Anna y Olivia, sino también en Tomás Gimeno, secuestrador y homicida. “Sólo piensan en dos niñas y no en su padre: víctimas los tres”, añadió.

“La primera víctima de una sociedad que sabe de rupturas matrimoniales, que son las que causan estos y peores dramas, pues hay muertos que están vivos siguen sufriendo las consecuencias de la infidelidad”, insistió Báez en Facebook. “Se quiso cambiar a las niñas de padre, y eso es robar hijos y darlos a quien no los engendró”.

Luego, desarrolló su insólita hipótesis. “Anna y Olivia fueron dos angelitos que no tuvieron la culpa, sino que las quisieron cambiar de padre”.

Anna y Olivia fueron secuestradas y asesinadas por su padre Tomás Gimeno, el "Monstruo de Tenerife".

Ante el revuelo, la Diócesis de Canarias emitió un comunicado “rechazando” las “indignas” palabras del cura. “El Obispado de Canarias (…) desea expresar públicamente su dolor ante los sucesos acaecidos en Tenerife y de los que han sido víctimas las pequeñas Olivia y Anna. A la vez quiere comunicar su rechazo tajante ante las indignas manifestaciones que en las últimas horas ha expresado el sacerdote D. Fernando Báez”.

También, la diócesis pidió perdón “por el dolor que estas declaraciones han ocasionado” y aseguró que rechaza y desautoriza las opiniones personales “que no reflejan los sentimientos de esta comunidad eclesial”.

Desgarradora carta de Beatriz Zimmermann, la madre de las víctimas del "Monstruo de Tenerife"

La madre de las niñas, Beatriz Zimmerman escribió una emotiva carta en dónde contó cómo siente. En ella dejo claro que había aceptado que su hija Anna, quien sigue desaparecida, estaba muerta y agradeció quienes ayudaron a difundir su historia.

.

Calificó las acciones de Gimeno como "el acto más monstruoso que una persona puede cometer" y expresó que espera que sus muertes no hayan sido en vano y sirvan para que haya una mayor protección y respeto por los niños. "Ahora son dos ángeles que vinieron al mundo para enseñar una gran lección a costa de sus propias vidas", agregó.

“Como madre me duele el alma no haber podido salvarles la vida. Ojalá hubiera estado allí en ese momento con ellos, tomados de la mano y muriendo juntos. Pero eso no podía pasar porque Tomás quería que yo sufriera buscándolos sin descanso y por el resto de mi vida. Esa fue la razón por la que me dejó con vida”, continuó.

Beatriz Zimmermann y sus hijas Anna y Olivia.

También describió el hallazgo del cuerpo de su hija Olivia como un“milagro”, producido por el “amor” y la “energía” que demostraron quienes compartieron el hecho. Recordemos que ella era su hija mayor fue encontrada a más de 900 bajo el mar. “Cuando me contaron la noticia mi mundo se derrumbó a mi alrededor y aunque Es muy difícil, al menos ahora puedo llorar su pérdida y sentir a mis chicas a mi lado en todo momento, sentirlas al despertar, al desayunar, todo el día, hasta el momento en que me acuesto ”, escribió.

“Espero que la muerte de las niñas sirva para crear una mayor conciencia sobre el amor que le damos a nuestros hijos, en valorarlo y cuando estemos con ellos, no tener otras cosas en la cabeza sino centrarnos en ellas. Nos necesitan y nos adoran. Olivia y Anna, ahora los angelitos de los niños, te piden que les des a tus hijos todo el amor, la dedicación, el respeto y les inculques los valores para un mundo mejor”, manifestó en referencia a los niños en general.

“Puede que hayan muerto en cuerpo, pero su alma está con todos nosotros para siempre, ayudando a tener más conciencia, amor y respeto por nosotros". Firmó su carta: "Beatriz, mamá de Olivia y Anna, los angelitos".