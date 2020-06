El director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Raffaele de Milán, Massimo Clementi, uno de los expertos más reconocidos la pandemia en Italia, lideró un estudio científico en el que se habría comprobado que la carga viral del SARS-CoV-2, el nombre técnico del "nuevo" coronavirus (orthocoronavirinae).

El estudio se trató de hacer una especia de comparación de la concentración del virus ingresado al citado nosocio en los primeros días de marzo, con otros que acudieron en mayo.

"La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado de mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo", aseguró. "La carga vírica del SARS-CoV-2 hoy es hasta cien veces inferior que en marzo", añadió.

Clementi manifestó que "Ya son varias las semanas en las que los clínicos de nuestro hospital nos indican a los virólogos, que el cuadro clínico está cambiando. Ya no llegan pacientes que necesitan inmediatamente entrar en la UCI y respiración asistida", dijo. "En las últimas semanas han llegado pocos pacientes y todos con síntomas leves", insistió.

En diálogo con el medio español El Mundo, el especialista aseguró que la diferencia de la "cantidad de virus" no responde a una mutación del mismo, sino a una supuesta adaptación a los seres los humanos.

Para Clementi el dato muy positivo de cara al futuro, puesto que sospecha una nueva oleada de covid-19 podría ser mucho menos agresiva.

"La replicación es un elemento fundamental para un virus. Éste infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos y que quizás veamos en el futuro próximo. O por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio", aportó.

La OMS no estuvo de acuerdo y le contestó

Tras la polémica que desató la afirmación del especialista, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró a través de su director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, Michael Ryan que : "Debemos ser excepcionalmente cuidadosos para no dar la sensación de que, de repente, el virus ha decidido ser menos patógeno por su propia voluntad. Ese no es el caso en absoluto".