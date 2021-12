La Torre de Pisa es famosa por su inclinación, pero aún más famosa es la pose que todo turista está obligado a sacarse cuando visita el monumento italiano: enfocando la cámara y subiendo las manos, para simular que están "deteniendo" la caída de la torre. En el caso de esta usuaria de Twitter, si bien la foto no fue la que esperaba, resultó cien veces más graciosa que la original.

La internauta decidió compartir a través de su cuenta, @saltasoft, el recuerdo de las vacaciones que tomó en el país europeo hace ya varios años. La antigüedad de la foto es evidente por su calidad: tal como lo menciona la publicación viral, la imagen se capturó con una cámara de la era pre-digital, cuando las fotos aún usaban rollos para revelarse.

Como las cámaras de antes no permitían ver las fotos capturadas como las de ahora, la joven no se percató que el amigable turista a quien le tuvo que pedir ayuda para sacar su foto cometió un importante (e hilarante) error: no logró enfocar la cámara para que las manos de la mujer tocaran el borde de la torre. Para cuando el extraño se fue, ella se quedó con una foto fallida y una anécdota memorable.

Años después, la usuaria decidió compartir la inusual anécdota en las redes sociales, publicando la foto como prueba: "Si están teniendo un mal día, solo recuerden que una vez le pedí a un extraño que me tomara una foto en Pisa, en era pre-digital, y me tomó esta m*****", escribió la estadounidense. Basta decir que Twitter no tardó en viralizar la foto.

Si están teniendo un mal día, solo recuerden que una vez le pedí a un extraño que me tomara una foto en Pisa, en era pre-digital, y me tomó esta mierda. pic.twitter.com/BKdK3eclJX — luciérnaga curiosa (@saltasolt) December 15, 2021

Con 165,9 mil 'me gusta's, más de 8 mil retuits y casi 2 mil comentarios, la foto generó una oleada de gracias y más de un meme. Los usuarios de la red social del pajarito vieron su oportunidad, y no la desperdiciaron: a las pocas horas, la mujer había recibido decenas de versiones photoshopeadas de su foto, que de alguna manera u otra hacían que sus manos tocaran la famosa torre.

Mientras el momento viral ya tiene unos meses, los memes compartidos en sus comentarios demuestran su actualidad. Con el estreno de la nueva película de Spiderman, varios usuarios de Twitter regresaron al histórico momento viral a dejar su granito de arena en el movimiento, ya sea aplicando la magia del Doctor Strange para ayudar a la turista o aliviando con humor el bajón de comerse un spoiler.