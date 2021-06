El futbolista argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila fue duramente criticado por cientos de hinchas y simpatizantes en España tras publicar una historia en su cuenta personal de Instagram en donde llevaba una remera asociada al partido político español “Vox”.

El delantero se desempeña en el club Osasuna desde hace tres temporadas y es muy querido por los simpatizantes del equipo del Pamplona. Sin embargo, muchos se molestaron tras ver la imagen del atacante con la frase: “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”.

En la imagen se lo ve al ex San Lorenzo con dicha remera en donde además en ella se ve la cara de Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha “Vox”. Tras la publicación el argentino recibió cientos de comentarios y críticas de usuarios en las redes que se sintieron ofendidas por la foto.

Es por eso, que ´Chimy´ Ávila debió salir a aclarar la situación y se disculpó en la misma red social y expresó desconocer totalmente toda relación política de la frase y al político en su vestimenta. Además, señaló que usaba esa remera porque fue un regalo y también se “identifica con la frase”, que contiene.

"Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas", explicó el delantero en su cuenta personal.

Y agregó: "Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas".

Tras la viralización de la imagen, el delantero decidió borrar la foto pero en las redes durante el fin de semana cientos de usuarios siguieron comentando esta situación y se volvió tendencia en la red social Twitter en el país europeo.

Entre las cientos de críticas que recibió el delantero hasta se barajó la posibilidad de pedir que le rescindan el contrato con el Club Atlético Osasuna. Sin embargo, otros simpatizantes del equipo aceptaron las disculpan del delantero y pidieron que lo asesoren para no vuelva a suceder algo similar.

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, es un dirigente político que ha despertado controversia en territorio Español por su defensa de la portación de armas y propuesta de mano dura contra los inmigrantes ilegales.

Para finalizar, aunque la frase en la remera se le es atribuida a Abascal y es usada por los grupos afines a Vox, en realidad, fue pronunciada por el ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, reconocen medios españoles.