Desde marzo del 2020, la mayoría de la gente agregó este objetivo a los anteriores: no contagiarse de coronavirus. Para ello, se utilizan los barbijos en los espacios cerrados o poco ventilados, como el transporte público e intenta evitar aquellos sitios, en la medida de lo posible, que son extremadamente propensos a un contagio.

Sin embargo, este no es el caso de un hombre en la Nueva York ( Estados Unidos) quien tiene claro lo que quiere: contraer el virus. Así lo hizo saber mediante sus redes sociales y dejó muy en claro el por qué, evitar alojar a unos parientes. Para lograr su cometido, pidió públicamente que quien haya dado positivo, se ponga en contacto con él o le envíe su resultado.

"Necesito ayuda. Sé que esta es una solicitud extraña, pero estoy buscando un resultado positivo de la prueba COVID de los últimos días”, comenzó este residente del distrito de Brooklyn. Redactó la misiva en la red social NextDoor, la cual sirve para contactarse con los vecinos.

“Puede ocultar cualquier información de identificación (como su nombre), pero tengo parientes que vienen a la ciudad. Les dije que no podían quedarse conmigo, pero ya compraron un boleto y llegaron en breve. Espero que mostrar un resultado positivo de COVID los convenza de quedarse en otro lugar”, añadió.

Para concluir, explicó los motivos por los cuales no soporta más a estos parientes y aclaró que su salud está en juego. “Por favor, no recomiende hablar con ellos, ya que he pasado tres días tratando de salir de esto. Gracias y sea amable, ya que esto me está causando una ansiedad paralizante”, finalizó.

Resulta que este pedido llega en un momento muy particular de la pandemia en el país del norte, puesto que atraviesa una oleada de casos de Covid-19, causadas por la variante Ómicron. Esto último resulta alentador para varios científicos, ya que si bien la cepa es más contagiosa, el riesgo de complicaciones (especialmente en gente vacunada) es muy bajo.

“Es probable que más personas tengan una enfermedad leve con síntomas menos graves, probablemente en parte debido a la gran cantidad de personas vacunadas y previamente infectadas en Gran Bretaña, y posiblemente porque Omicron puede ser intrínsecamente más leve”, indicó el medio local POLITICO.

Para muestra un botón, el pasado miércoles 29 de diciembre se registraron 301.472 casos y 1,207 fallecidos. Esto supuso un aumento del 153% con respecto a los últimos 14 días, según el New York Times. Lejos quedó el record que se había establecido en Estados Unidos el pasado 8 de enero de este 2021, que fue de 294.000 infecciones.