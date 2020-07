A la cabeza de la carrera para conseguir una vacuna rápida, eficaz y segura contra el coronavirus está la Universidad de Oxford, que logró - en una primera fase- un inyectable capaz de generar una respuesta inmune contra el virus. “Cierta experiencia indica que este tipo de vacunas son seguras, pero no lo puedes saber con certeza hasta que no lo pruebas en seres humanos”, dijo uno de los investigadores que participa del proyecto.

Se trata de Carlos Estévez Fraga, neurólogo del Instituto de Neurología del University College London y subinvestigador en el ensayo de Oxford. Explicó que esta vacuna consiste en un virus llamado adenovirus, que "causa resfriado común en chimpancés y que ha sido modificado genéticamente quitándole la parte que se replica y metiéndole ADN del coronavirus”.

“Es decir, el virus se utiliza para expresar las proteínas pertenecientes al coronavirus, las mismas que le proporcionan esa apariencia espinosa como de corona. De manera que, con ello, se espera que quien reciba la vacuna genere anticuerpos, evitando (en teoría) el desarrollo de la enfermedad en caso de infectarse por SARS-CoV2”, sumó en una entrevista a Huffingtonpost.

.

Los resultados publicados corresponden a la primera de dos etapas del ensayo, en que participaron mil voluntarios, con buenos resultados: lograron generar anticuerpos neutralizantes e inmunidad celular.

“Sólo se ha incluido a gente muy seleccionada. Sana y de entre 18 y 55 años, con menos predisposición a desarrollar complicaciones. Cuando se demuestre segura, entonces se podrá abrir a otras poblaciones de mayor riesgo, que son en realidad las más afectadas y quienes deberían recibir la vacuna primero”, indicó el científico.

El siguiente paso

En la próxima fase del desarrollo, en tanto, reclutaron 10 mil voluntarios. Al respecto, Estevéz Fraga detalló: “Al principio se empezó a experimentar sólo con trabajadores sanitarios por dos motivos: por un lado tienen más probabilidades de desarrollar la infección por su mayor exposición al estar en contacto con enfermos, y por otro, trabajando en el sector sanitario entienden mejor los riesgos y por qué es tan importante participar”.

“Hay que tener en cuenta que a la gente que forma parte del estudio se le hace una PCR semanal. Cada semana deben someterse a la prueba, enviarla por correo, acudir en ciertos momentos al centro... no olvidemos que es gente joven, que está trabajando. Supone un sacrificio”, remarcó el neurólogo.

El problema, comentó, es que para cubrir el cupo de voluntarios no había tanto personal sanitario y cuando el ensayo en Reino Unido superó las fases regulatorias para empezar a probarse en humanos, los positivos comenzaron a descender vertiginosamente como consecuencia del aislamiento. Por ello, el testeo continuará en Brasil y Sudáfrica, dos países con un elevado número de contagios.

“Se ha conseguido el principal objetivo en la primera fase: demostrar que es segura y se producen anticuerpos. En la siguiente, se espera probar que la enfermedad no se desarrolla y que, por tanto, previene la infección”, puntualizó. “Puede ser que los anticuerpos no duren eternamente. En ese caso a lo mejor habría que administrar una segunda dosis de vacuna”.

.

La vacuna, ¿es segura?

"A día de hoy no se puede estar seguro al 100% de sus garantías", admintió Estévez Fraga. “Cierta experiencia indica que este tipo de vacunas son seguras, pero no lo puedes saber con certeza hasta que no lo pruebas en seres humanos”, aclaró.

“El tema es que cada día mueren 5.000 personas. Estamos ante un problema de salud pública mundial brutal, por lo que éticamente se ha considerado que es aceptable acelerar ciertos pasos. Por ejemplo, en este caso no ha habido estudios toxicológicos (el proceso por el que se suministra una dosis masiva de vacuna a un animal)”, remarcó. Pero recordó que este mismo vehículo ya se utilizó para tratar otras epidemias anteriores como el Chikungunya o el Zika.

Para el científico, "es un tema ético complicado". "Yo creo que está justificado, pero por eso es tan importante comunicar los riesgos a las personas van a participar en el estudio”, advirtió.