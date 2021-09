Chris Harkin es un joven irlandés de 24 años que actualmente está desempleado. Es por eso que decidió invertir en un cartel publicitario para darse a conocer y así poder encontrar un empleo. En el se puede leer "Please Hire Me" ("Por favor, contráteme"). Sin embargo, a dos semanas de haberlo publicado no recibió ninguna oferta de trabajo.

La salida laboral tras finalizar una carrera universitaria no siempre es sencilla. La escasez de oportunidades y a veces la gran cantidad de postulantes para un mismo trabajo hace que gran parte de los jóvenes vean truncos sus intenciones de conseguir esos empleos para los cuales se formaron por años.

En los últimos días, se viralizó en las redes sociales la historia de Chris Harkin, un joven de Irlanda del Norte tras estar dos años desempleados tomó una drástica decisión para conseguir un trabajo.

.

El joven lleva buscando un empleo estable desde hace más de dos años. Harkin se graduó de la universidad en septiembre de 2019 y desde aquel momento se postuló para muchos puestos pero no tuvo éxito. De hecho, llegó a solicitar en una semana 300 puestos de trabajo pero no quedó en ninguno.

Este fue uno de los principales motivos por los que Harkin decidió invertir parte de sus ahorros para intentar llegar a otro público que pudiera ofrecerle una oportunidad de trabajo. Pagó para utilizar una valla publicitaria, en donde puso su CV y un eslogan con la frase: "Por favor, contráteme".

En la parte superior del cartel se puede observar la mencionada frase "Please Hire Me" ("Por favor, contráteme", en español), sobre la parte izquierda se ve una foto del propio joven sonriendo y en la parte derecha están algunos datos de su experiencia y formación, y el nombre de su canal de Youtube: 'Pop Culture Shock'.

.

Esta increíble e innovadora idea de pedir empleo no se le ocurrió a Chris, sino que fue su hermana, quien le propuesto hacerlo para que deje de estar desempleado. Ella trabaja como gestora de redes sociales y le comentó que compraría unas vallas para una campaña publicitaria en la que estaba trabajando su empresa. El joven tuvo que pagar 400 libras (54.202 pesos argentinos)para llevar a cabo su propia valla.

Sin embargo, a pesar de que este cartel lleva publicado ya 2 semanas, Chris Harkin todavía no ha recibido una oferta de empleo. Según ha podido averiguar la revista digital 'Metro', el joven ahora tiene sentimientos encontrados respecto a esta valla, puesto que no sabe si recomendaría o no esta forma de encontrar trabajo a alguien que lo necesitara.