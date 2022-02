La guerra suele traer terribles sentimientos para un lado o el otro de los bandos, y prueba de ellos es el lateral ucraniano de, Manchester City, Oleksandr Zinchenko, quien le deseó al presidente ruso Vladimir Putin "una muerte dolorosa" después del ataque bélico perpetrado en diferentes puntos del territorio de Ucrania.

"Espero que mueras con la muerte más dolorosa", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram, sobre una foto del jefe del Kremlin.

.

La publicación de Zinchenko se realizó en sus historias durante este jueves por la mañana, y el jugador denunció horas después que la red social eliminó el contenido sin su consentimiento, según informó el diario británico The Times.

El posteo del jugador ucraniano (Instagram).

Zinchenko, de 25 años, nacido en la ciudad de Radomishl, al norte de Ucrania, se inició como profesional en el club ruso Ufa y milita en Manchester City desde la temporada 2017-18. Con un gol suyo, el pasado 16 de noviembre, Ucrania derrotó a Bosnia (2-0) y se aseguró el derecho a jugar la instancia de repechaje por un lugar en el próximo Mundial Qatar 2022.

.

En esta instancia, el seleccionado ucraniano enfrentará a Escocia en Glasgow el 24 de marzo y el ganador de esa llave definirá cinco días después un boleto a la Copa del Mundo ante el vencedor de Gales-Austria, es decir, que el ganador de este cuadrangular irá a la cita ecuménica.

Cabe destacar, que en esta misma red social publicó más tarde una foto de la silueta de su país sobre un campo de trigo con varios monumentos a lo largo y ancho del territorio, y añadió un mensaje sobre la situación. "Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme. En la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país que tratamos de glorificar y hacer grande. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania".