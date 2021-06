Desde el inicio de la pandemia, que llevó a tomar severas precacuciones y a vivir de manera protocolar, existen dos posturas: aquellos que acatan las normas y asimilaron la nueva vida, o los llamados "negacionistas". Este último grupo son una minoría que niega la gravedad del coronavirus y están dispuestos a continuar su vida normal. Esta vez, una mujer de España adherente a esta posición se manifestó en su edificio y le escribió una nota a un médico. Este no tardó en responder y al hacerlo a través de las redes, se hizo viral en cuestión de minutos.

Sin ir más lejos, el cantante español Miguel Bosé afirmó desde siempre: “Soy negacionista y es una postura que llevo con la cabeza bien alta”. Como él, miles de personas se opusieron a la propia existencia del COVID y a las medidas de prevención. Si bien al principio eran una minoría, las corrientes del ‘NO’ son cada vez más fuertes.

.

La Real Academia Española define "negacionista" a todo aquel que muestre una actitud negadora ante determinadas realidades y hechos naturales relevantes. En ciencia, fue definido como la oposición a conceptos básicos, aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia que forman parte del consenso científico en favor de ideas que son radicales y controvertidas. El mismo Bill Gates también fue acusado de tener esta postura frente a la pandemia, y de querer armar una conspiración mundial.

En las últimas horas, un médico español se hizo viral en Twitter por responderle a una vecina negacionista del Covid-19, que le había dejado una nota escrita en el edificio donde cuestionaba la seguridad de las vacunas. "Y dígame, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron?", se preguntaba la señora con un gran número de errores ortográficos. Esto llevó al profesional a corregirla y dejarle una contestación muy aplaudida en las redes sociales.

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

"Usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia", sentenció con una nota debajo del famoso cartel que colgaba en las zonas comunes del departamento. "En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir, lo siento", añadió junto al tuit donde compartió la foto con la nota toda corregida.

En ese hilo de Twitter aclaró que se trataba de una mujer que "intentaba convencer" al resto de vecinos de que no se vacunaran ni usaran mascarilla. De hecho, el hombre aseguró que "jamás se le ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación", recalcando que la vecina es una persona jubilada. En algunos días, su tuit alcanzó los 47 mil likes.