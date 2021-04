La policía de Miami investiga la muerte de un niño de tres años que perdió la vida en medio de un tiroteo mientras festejaba su cumpleaños en el estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos.

El menor, Elijah LaFrance, fue abatido por una bala perdida el sábado pasado cuando celebraba su fiesta de cumpleaños en una casa alquilada por su familia en un suburbio de Miami. Individuos “equipados con varias armas semiautomáticas, incluido un rifle” abrieron fuego contra la vivienda, en momentos en que los padres de Elijah y otros miembros de su familia estaban “limpiando el jardín”, según precisó la policía local.

El niño “fue llevado al hospital, donde sucumbió a sus heridas”, agregaron fuentes policiales. Además, una mujer de 21 años también resultó herida por los disparos. En la escena del crimen, policía encontró más de sesenta casquillos.

Ofrecen 15000 dólares de recompensa para identificar a los autores del crimen del menor.

La recompensa por cualquier información que permita identificar a los autores del crimen se elevó el lunes a 15.000 dólares. En tanto, un primo de Elijah dijo que dará otros 10.000 dólares. “Por favor, ayúdenos”, dijo Adrián Annestor.

“Todavía estamos lidiando con mucho dolor. Especialmente la mamá, ella está sufriendo mucho”, dijo Annestor. “Este niño era muy feliz, muy tierno. No se lo merecía”, dijo sobre el pequeño.

Elijah, que iba a cumplir cuatro años en unos días, estaba celebrando su cumpleaños con otro chico, según sus familiares citados por medios locales.

.

“Un niño pequeño ha sido víctima de violencia armada. Me duele el corazón, ¡los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos! No descansaremos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a este asesino ante la justicia”, tuiteó Alfredo Ramírez III, el jefe de policía del condado de Miami-Dade.

Los agentes acudieron al lugar tras una alerta enviada por el sistema ShotSpotter, una tecnología acústica que puede detectar disparos y que está instalada en casi un centenar de ciudades estadounidenses.

Cabe destacar que Elijah es el tercer nene en morir en un tiroteo en 9 meses en la ciudad, según el consgnó el diario Miami Herald. El caso ocurrió en medio de un auge de la violencia armada en EEUU.