La cantante Karol G estaba en pleno concierto en Miami, cuando, como parte de la coreografía tenía que bajar una escalera. Aparentemente trastabilló y terminó en el piso, para la sorpresa general. En un primer momento, las bailarinas siguieron con lo suyo pero una vez se dieron cuenta, fueron al rescate.

La colombiana se encuentra en plena gira, el “Bichota Tour”, que también la tendrá cantando en Washington DC, Texas e Illinois. En este caso, estaba en la Arena FTX l, con capacidad para casi 20 mil espectadores.

Karol G se encontraba en medio de su "Bichota Tour", que la tendrá cantando por varios estados norteamericanos.

Según trascendió, los culpables de este episodio fueron los zapatos que tenían puestos, ya que fueron ellos quienes se engancharon con los escalones, provocando a la postre la caída de la artista. Horas después, aseguró que “me duele todo”. Además, al parecer se le rompieron algunas uñas y sufrió un fuerte golpe en la rodilla. “Pero nada, ustedes creen que yo, después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida… No piensen en lo que pasó, por favor, que yo quería que fuera perfecto”, agregó.

En cuanto a sus seguidores, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo hacia su ídola. Entre estos mensajes, se destacaron los siguientes: “Siempre que tengas un mal día, simplemente levántate como Karol G”, “se cayó feo, pero tremendo cómo se paró. ¡Qué admirable! Mis respetos para usted”, “es tan talentosa que, incluso, cuando se cae se la puede escuchar cantar” y “Dios mío, sabía que iba a llorar. Te amamos mucho”, entre muchos otros.

Así se cayó Karol G

Por suerte, el incidente no pasó a mayores y optó por levantarse y seguir con el concierto, para la alegría y la ovación de sus seguidores.

En adición, participó la semana pasada del programa de Jimmy Fallon, “The Tonight Show Starring”, donde realizó un anuncio que sorprendió a todos: pegará el salto a la actuación. “Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar. Tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, explicó.

A pesar de todo, no brindó mucha más información, como el programa en el que estará envuelta o el personaje que interpretará. Recordemos que en febrero de este 2021, dio indicios sobre esta incursión. En “The Rockstar Show, by Nicky Jam”, comentó que “tengo muchos planes que no son la música... No sé, la actuación y, en realidad, yo de actuando me sueño siendo la mala horrible de la película“.

“Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda... Ese es el personaje que yo quiero hacer”, añadió.