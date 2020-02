La Cancillería instruyó este miércoles a sus consulados en Río de Janeiro y El Salvador, y a la embajada argentina en Brasil, a expresar ante los organizadores de un torneo internacional de Bádminton el "rechazo y la preocupación" del gobierno nacional por la participación en esa competencia de un equipo que lleva el nombre de "Falkland Islands Bádminton".

"Se solicitó a nuestros consulados en Salvador de Bahía y Río de Janeiro, y a nuestra Embajada ante Brasil la realización de gestiones ante los organizadores del torneo y las autoridades brasileñas a fin de resaltar que las Islas Malvinas no son un Estado reconocido por la comunidad internacional", señalaron fuentes del Palacio San Martín.

El "Falkland Islands Bádminton team"

El equipo autodenominado "Falkland Islands Bádminton team" tiene la intención de participar de la competencia Pan Am Cup, que organiza la Confederación Brasileña de Bádminton, que se iniciará este jueves en El Salvador, Bahía y se extenderá hasta el domingo 16.

En ese marco, la Cancillería quiere "expresar el rechazo y la preocupación" del gobierno argentino "ante esta situación que desconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, reconocida por las Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Con todo, desde el Palacio San Martín, aclararon que la intención de la Cancillería "no es que el Stanley Bádminton Club modifique su nombre o impedir su participación en condición de 'club deportivo', simplemente es intención del gobierno argentino la de reafirmar que las Islas Malvinas son parte del territorio nacional argentino".

Respuesta

Tras la polémica, el equipo emitió un comunicado en las redes sociales. "Tenemos un equipo en Salvador de Bahia, Brasil listo para competir en la Copa Masculino y Femenina de Bádminton que comienza el jueves. Lamentablemente Argentina está poniendo una cantidad significativa de presión para nuestro equipo de Islas Malvinas para salir del torneo", publicaron.

"Nuestro presidente Doug Clark está con el equipo y se ha reunido con el presidente de Badminton Pan Am y los organizadores del torneo. Les ha informado que no nos damos a los matones y que obviamente NO estaremos retirando y NO jugaremos como Malvinas", señalaron en el comunicado.

Y manifestaron: "Para torneos sancionados de BWF, un jugador no tendrá su entrada negada por motivos de género, orientación sexual, raza, religión o política. Argentina ni siquiera está jugando en el torneo".