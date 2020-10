Alemania registró 19.059 nuevas infecciones de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que implica un nuevo récord para el país desde que se detectó el primer caso en enero, informó este sábado el Instituto Robert Koch (RKI), encargado del control de enfermedades infecciosas.



Este viernes se había alcanzado otra cifra récord de 18.681, mientras que el sábado pasado se informaron 14.714 infecciones, unas cifras que venían alarmando a las autoridades.



La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió a fines de septiembre que para Navidad se podían llegar a superar las 19.000 infecciones diarias y el director del RKI alertó que se acercaba un período difícil.

Alemania implementa cuarentena de un mes por la suba de casos de coronavirus

Para evitar este desborde, el país aplicará a partir del lunes estrictas restricciones de contacto para los ciudadanos y un cierre generalizado de todas las actividades de ocio -restaurantes, clubes, discotecas- en todo el territorio durante al menos un mes.

.



Las reuniones en público se limitarán a los miembros de solo dos hogares con un máximo de diez personas, mientras que los deportes profesionales, incluyendo la Bundesliga de fútbol, se llevarán a cabo sin espectadores y los eventos que sirvan para fines de entretenimiento y recreación estarán en gran medida prohibidos desde la próxima semana hasta finales de noviembre.



Algo que fue criticado por el economista experto en salud Florian Kainzinger, quien consideró las nuevas restricciones dispuestas para el deporte y ocio en parte exageradas.



"Está bien tomar medidas, pero lo que desearía es que se analice de forma más diferenciada dónde se producen las cadenas de contagio y dónde no"", dijo Kainzinger en una entrevista con el portal de Nürnberger Nachrichten.



El experto, que asesora a clubes y teatros y desarolló el protocolo de higiene para el torneo de nacional de basquetbol, estimó que la prohibición de espectadores en las próximas semanas va demasiado lejos, ya que al aire libre " 5.000 personas en el estadio olímpico de Berlín no son un problema".



A su criterio, no existe un protocolo " 100% seguro" y el riesgo de contagio también está presente en los transportes públicos y supermercados, que permanecerán abierto, reportó la agencia de noticias DPA.

.



"No podemos encerrarnos por dos años y no podemos hacer un confinamiento cada par de meses (...) El tema de la vacuna seguramente no nos salvará en los primeros meses de 2021 y por eso opino que habría que aprender a controlar más cosas" , sentenció.

El panorama del coronavirus en Alemania

Alemania fue elogiada por su manejo de la pandemia cuando en el pico máximo de la primera ola, en abril, reportaba cifras de 6.000 infecciones diarias.



Las cifras actuales, sin embargo, solo se pueden comparar de manera limitada con las de la primavera del hemisferio norte dado que ahora se están realizando un número mucho mayor de pruebas, por lo que se están detectando también más infecciones.



El RKI detalló que al menos 518.753 personas se infectaron con Covid-19 en Alemania desde el estallido de la pandemia.



El número de muertes relacionadas con el virus asciende a 10.452, lo que supone 103 más que el día anterior.



El instituto añadió que la cifra de reproducción, o valor R, fue el viernes de 1,06 frente al 0,97 del día anterior, lo cual significa que cada persona infectada contagia a aproximadamente una persona más. El valor R refleja el curso de la infección diez días atrás.