Un sorprendente caso generó polémica. Una alumna de 14 años era golpeada ferozmente por sus compañeras dentro del colegio y utilizó gas pimienta para defenderse de la agresión. El establecimiento escolar decidió sancionar a la joven agredida con cinco días de suspensión por haber usado el aerosol. Los padres de la menor suspendida denunciaron que su hija había sido atacada previamente y, por eso, ellos le entregaron el spray para defenderse.

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Antioch de California, Estados Unidos. Según relató Tiana, la joven golpeada, ella estaba en el salón de clases cuando un grupo de compañeras se le acercó y comenzaron a molestarla. Al principio sólo le estiraban el pelo, pero al ver que ella las ignoraba, empezaron a darle golpes de puño. Uno de esos golpes la tiró al piso y fue allí cuando las chicas le propinaron múltiples piñas y patadas. Sobre todo en la cabeza.

En ese momento, la joven sacó un gas pimienta y roció a sus agresoras para que dejaran de golpearla. Según reveló la madre de Tiana, ella y su esposo estaban al tanto de que agredían a su hija en el colegio, pero cuando fueron a denunciar la situación a las autoridades del colegio, no recibieron ninguna solución al respecto. Fue por eso que decidieron entregarle el aerosol para que se defendiera si volvían a agredirla.

La alumna fue suspendida 5 días por rociar con gas pimienta a sus compañeras agresoras (imagen ilustrativa).

“El papá y yo se lo compramos para que se defendiera por cualquier cosa. Por si alguna vez volvía a pasar algo. Así tenía cómo defenderse”, reconoció María Rivas, la madre de la menor agredida en la escuela.

Y continuó: “Me siento orgullosa de ella porque hizo exactamente lo que le pedimos, que se defendiera. Mi lhija no tuvo otra alternativa que rociarlas con el spray ya que no había nadie que la pudiera ayudar en ese momento”.

El establecimiento educativo tomó la determinación de suspender 5 días a Tiana por "atacar con un aerosol", a sus compañeros. En el comunicado emitido por el colegio se destaca que el gas pimienta afectó a 20 estudiantes, pero no se informó por qué la joven utilizó el spray. Asimismo, las agresoras no recibieron ninguna sanción.

Esto fue lo que más le molestó a la madre de menor agredida. Principalmente porque cuando ellos denunciaron la agresión hacia su hija, no realizaron nada al respecto, pero ahora que ella "se defendió", recibió una sanción.

Por último, la mujer lamentó el hecho porque hubo alumnos que sufrieron a causa del aerosol con pimientay no tenían nada que ver con la agresión, pero enfatizó que “ningún chico debe pasar por esa experiencia”. Además, aseguró que apelarán la sanción y señalaron que la escuela “no está haciendo lo suficiente” para proteger a la hija.