Black Rat, o Rata Negra en español, es el nombre de la gata australiana que el pasado miércoles se separó de su dueña, Kerry Wilhelm. Kerry y su esposo viven en una amplia propiedad alejada del tumulto de las ubres, de hecho la ciudad más cercana es Katanning, y les queda a 25 kilómetros de la granja en la que viven.

Kerry decició llevar a Black Rat al veterinario para esterilizarla tras el parto de una camada de gatitos, pero luego de llegar a la clínica un vehículo asustó a la mascota fuera de los brazos de su dueña. "Le estaba dando un abrazo y ella parecía muy calmada... pero la pobre criatura se asustó cuando un autobús escolar se detuvo en el estacionamiento", contó Kerry.

.

El mismo veterinario y algunos de los médicos del lugar intentaron detener a Black Rat, pero no lograron capturar al animal. "Se me escapó de las manos", lamentó la dueña, y agregó que la gata "fue imparable, no volvía, simplemente corrió y corrió y no la vi el resto del día".

Kerry tornó a las redes pidiendo ayuda en la búsqueda de su querida compañera, difundiendo el pedido en grupos de Facebook, pero pasaban las horas y comenzó a temer lo peor: "Es decir, ella nunca había estado cerca de tanto tráfico. Nunca siquiera estuvo en una ciudad".

Kerry nombró a la mascota Black Rat, o rata negra, por un recuerdo de su viaje a Tailandia.

Fueron unas largas jornadas de espera para la familia australiana, pero tres días después del escape Black Rat sorprendió al marido de Kerry en la puerta de su granja, a más de 30 kilómetros de la veterinaria.

"Dijo que pensaba que alguien nos estaba gastando una broma, el gato está aquí en la puerta esperando su desayuno", comentó la mujer, que recibió la noticia de su marido, quien llamó atónito para preguntar si ella había encontrado finalmente a la mascota.

Según la pareja, la gata se encontraba "en forma, feliz, terriblemente hambrienta, y con sus gatitos esperándola. Recorrió unos 25 kilómetros por la carretera y luego otros 5 hacia el interior de la granja". Kerry compartió la experiencia en las redes sociales, y recibió mensajes de varias personas con sus propias historias:

"Desde este bizarro episodio tuve a mucha gente expresando sus historias acerca de sus gatos y es impresionante como estas criaturas tienen como, un sistema GPS incorporado".