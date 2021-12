Una mujer australiana que vive en Buenos Aires hace dos años contó en TikTok el insólito episodio que pasó mientras residía en un edificio del barrio porteño de Belgrano, en donde fue amenazada por el dueño de otro departamento. La joven contó una experiencia que hasta hoy le quedó grabada en su memoria por el miedo que pasó.

Se trata de Angeli Yuson, la fundadora de una empresa de software de gestión de tareas que maneja junto a su esposo. “Soy la directora de operaciones”, remarcó la joven que estudió en la Western University de Sidney y vivió en Estados Unidos, Filipinas, Vietnam y Malasia.

La joven australiana que recibió la amenaza.

“Vinimos a la Argentina porque mi esposo es de aquí, estamos pasando tiempo con amigos y familiares”, explicó la mujer, quien comenzó su historia al decir: “Estoy ahora en Argentina y tengo una historia para vos”.

El relato comienza cuando Yuson estaba un día en su edificio y un repartidor de Rappi tocó el timbre y ella fue a la puerta exterior a buscar el paquete que había comprado. Sin embargo, cuando estaba cerrando la puerta de su departamento “alguien trató de empujar la puerta para abrirla, tratando de entrar”.

“Mi reacción inmediata fue empujarla, no quería que alguien la rompiera”, contó la joven, quien se asustó porque pensó que quien quería entrar era una persona ajena al edificio en donde vive.

La mujer se dio cuenta de que se trataba de una adolescente, quien hacía ademanes detrás de la puerta de vidrio para explicarle a Yuson una situación. “Realmente no escuché lo que decía la persona, pero era una adolescente y me dijo que fuera al departamento 2. Solo dije que no y cerré la puerta”, dijo la australiana.

En el video viral de TikTok explicó que no había dejado entrar a la adolescente porque su familia siempre le dijo “que no permitiera que alguien ingresara al edificio y que debía tener llave para abrirla”.

Luego, en el mismo día, la joven recibió una carta amenazante debajo de la puerta de su departamento y que provenía de uno de los integrantes de la familia que vive en el departamento dos.

“No conocía a esta chica, no sabía quién era, dónde vivía o si estaba mintiendo. Regresé a mi departamento y ese fue el final. Pero entonces, a las 23.30 alguien vino a mi departamento y me dejó esta nota debajo de mi puerta”, aseguró.

“La dejás a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo”, decía la carta que recibió Yuson por parte de una persona del departamento 2, quien era el hermano de la adolescente a quien Angeli no había dejado pasar hace unas horas atrás.

Afortunadamente, la joven explicó luego que el problema quedó ahí y que jamás pasó nada grave, respecto a la amenaza.