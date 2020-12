Evie Field tiene 20 años, es británica y padece síndrome de Tourette. Y este año ganó gran popularidad en en las redes sociales, principalmente en Tiktok, con videos donde muestra cómo es vivir cotidianamente con ese trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad.

Bajo el nombre de This Trippy Hippie, su cuenta en la plataforma TikTok tiene cientos de miles de reproducciones y más de nueve millones de seguidores, mientras que en YouTube alcanza los 360.000 suscriptores. En la descripción de su canal asegura padecer, además, problemas de salud mental, convulsiones y trastorno neurológico funcional (FND, por sus siglas en inglés).

Con el ánimo de enseñar y crear conciencia sobre esa condición, la joven muestra con naturalidad, y muchas veces con humor, lo incómodo y difícil que a veces resulta para las personas como ella realizar ciertas tareas, debido a los movimientos rápidos y sorpresivos de su cuerpo, los sonidos, malas palabras o muecas faciales que no se pueden controlar. Sus seguidores y otros 'tiktokers' con esa misma enfermedad elogian su capacidad para reírse de sí misma.

Durante una entrevista, Evie aseguró que el síndrome de Tourette es una realidad muy diferente a lo que algunos piensan: "Una persona que me siguió en las redes sociales dijo que deseaba tener tics porque le parecía divertido. No lo es".

Según contó, los tics y las convulsiones son "debilitantes y, a menudo, peligrosos". Además, le provocaron moretones en el cuerpo, porque muchas veces se golpea involuntariamente; de manera que usa guantes acolchados y casco para disminuir los impactos.

Evie fue una talentosa gimnasta en su niñez. Llegó a ser campeona nacional en 2011 y al año siguiente participó en el relevo de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, una lesión en un codo le impidió seguir con su carrera.

A sus 15 años comenzó a sufrir problemas mentales y tics que le provocaban hipo incesante. Para lidiar con la dificultad que esto muchas veces le genera para hablar, aprendió lenguaje de señas. En 2016 tuvo la primera convulsión de su vida, permaneció paralizada durante seis semanas y tuvo que usar una silla de ruedas.

Posteriormente acudió a las redes sociales para contar su historia y compartir su proceso de recuperación, sus logros y sus problemas. Su perfil en TikTok fue creciendo exponencialmente en número de seguidores, con videos que ya acumulan millones de reproducciones y "me gusta".

Con la pandemia de coronavirus, las convulsiones y tics de Evie empeoraron, pero, según ella, la terapia con mascotas, entre otras cosas, la ayuda a aliviar los ataques. De cualquier manera, esta chica continuará asegurándose de que el mundo esté mejor informado respecto a este síndrome, que en la actualidad no tiene cura.

Evie Field junto a uno de sus conejos terapéutico.

Los mejores videos de Evie Field en TikTok

¿Qué es síndrome de Tourette?

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad. Por ejemplo, la persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos raros o palabras ofensivas.

En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años, el promedio es alrededor de los 6 años. Los hombres tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades que las mujeres de desarrollar el trastorno.

Si bien el síndrome de Gilles de la Tourette no tiene cura, se puede tratar. Muchas personas con síndrome de Gilles de la Tourette no requieren tratamiento porque los síntomas no son molestos. Los tics suelen disminuir o controlarse después de los diez años.

Se desconoce la causa exacta del síndrome de Gilles de la Tourette. Es un trastorno complejo que, probablemente, se desencadena a causa de una combinación de factores heredados (genéticos) y ambientales. Las sustancias químicas en el cerebro que transmiten impulsos nerviosos (neurotransmisores), como la dopamina y la serotonina, pueden estar involucradas.

A menudo, las personas con síndrome de Tourette llevan vidas sanas y activas. Sin embargo, el síndrome de Tourette con frecuencia involucra desafíos de comportamiento y sociales que pueden afectar el autoestima. Entre las enfermedades que suelen asociarse con el síndrome de Tourette se incluyen las siguientes: Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH), Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), ansiedad y depresión.