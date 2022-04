Un increíble accidente ocurrió en la ciudad de Santiago de Chile. Una mujer salió despedida por la ventanilla de un colectivo que viajaba a gran velocidad. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y fuertes golpes en otras partes de su cuerpo, pero se encuentra fuera de peligro.

El hecho sucedió el viernes Santo en la comuna de Cerro Navia, de la ciudad trasandina. La mujer tomó un colectivo del sistema de transporte urbano y se sentó en uno de los asientos del fondo del vehículo, el cual viajaba a gran velocidad.

En el vídeo, grabado por una cámara de seguridad, se percibe que en una intersección del centro de la ciudad, el chofer realizó una maniobra brusca para doblar e inesperadamente una ventanilla se desprendió de la estructura y la víctima salió despedida del transporte.

Tras caer por la ventana, la mujer quedó tirada en el suelo y sin reacción. En el clip, se ve que por escasos segundos se salvó de ser atropellada por otro auto que dobló por la misma intersección y que justo logró esquivarla.

Unas personas que transitaban por el lugar vieron la secuencia completa del accidente y se acercaron inmediatamente para poder asistirla en plena calle. Según trascendió, la pasajera que sufrió cortes en diferentes partes del cuerpo.

.

Luego de recibir el alta médica, la víctima habló con un medio local para dar más detalles de qué fue lo que sucedió. “Estaba sobrepuesta la ventana. No creo que si una ventana estuviera firme, se caiga así. Yo no encuentro los motivos para ver cómo se salió porque yo no la toqué". aseguró la víctima.

Además, señaló que por el accidente, no está "muy bien de un brazo” y recibió 12 puntos en la cabeza y en el hombro. El vídeo se hizo viral en las redes sociales y despertó polémica en torno al estado de los transporte públicos urbanos. Asimismo, varios usuarios indicaron que la mayor responsablidad es del conductor del vehículo por manejar de ese modo.