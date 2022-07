Lograr la detección temprana de algún tipo de anomalía en el cuerpo puede significar la salvación ante la posibilidad del desarrollo de una enfermedad grave futura. Este es el caso de Lee King, una mujer de 43 años oriunda de Perth, Australia.

La mujer contó su impactante historia. Era un día más de su vida, cuando decidió dirigirse hacia el local de su mejor amiga y estilista, Ricci Jess, de su máxima confianza. Lo que parecía un corte de pelo normal, la estilista descubrió en la cabeza de Lee una llamativa mancha de color azul que tenía en su cabeza, justo al lado de la oreja. La mujer incluso pensó que esa marca había sido una travesura de su hijito Lucas, quien podría haber usado un crayón para pintarle la cabeza. Sin embargo, su amigo le dio un consejo que le salvó la vida. Le recomendó que vaya a visitar un dermatólogo.

Ante esta situación, la mujer no dudó y realizó una consulta médica. El profesional que la atendió quedó impresionado al ver la anomalía en su cuero cabelludo. Ella reveló que hacía seis meses no tenía nada en su cabeza, después de algunos análisis determinaron que era un nevus azul, un tipo de lunar que normalmente es benigno.

Un lunar nevus azul.

Un corte de pelo le salvó la vida

Aún así, Lee no se sentía tranquila de tener esto tan cerca de su cerebro, por lo que se sometió inicialmente a dos cirugías para extraer el lunar, sin embargo, le quedaron algunas huellas del nevus, su médico le indicó que no había ningún problema y no tenía por qué preocuparse, de igual manera Lee prefirió realizarse una tercera cirugía para quitarlo completamente.

Después de esto ella asegura que fue una situación muy alarmante y a pesar de ser una persona positiva, realmente se encontraba muy angustiada, hasta que le dijeron que ya todo estaba bien, afirmando que para ella ha sido “la mejor noticia”.

Ahora Lee asegura que “el corte de pelo me salvo la vida” y desea crear consciencia en las personas, para que revisen constantemente su cuerpo incluyendo su cuero cabelludo en busca de cualquier marca sospechosa.

Lunar nevus azul.

Qué es un lunar nevus azul

De acuerdo con la revista de divulgación de temas médicos Healthline, estos lunares llamados nevos pueden aparecer de diversas formas, tamaños y colores. Uno de ellos es el azul, que recibe ese nombre por su colar, y que generalmente resultan benignos, y no son motivo de preocupación. Pero, como ocurre con todo lunar, debe ser vigilado para ver si no cambia con el paso del tiempo.

En casos muy raros este tipo de afección de la piel puede ser maligna. Por lo general, se desarrollan en una edad más avanzada y se produce cuando comienzan a parecer a úlceras sobre la piel. Puede adquirir también una forma más nodular o similar a una placa.

La recomendación es que, si aparece uno de estos nevos azules, lo mejor es visitar al dermatólogo para descartar que se trate de un tipo de cáncer de piel como el melanoma.