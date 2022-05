La Argentina de hoy alimenta el temor de un estancamiento financiero para los próximos meses, tras aminorar, durante el mes de marzo, el ritmo de recuperación a la inflación. De acuerdo con algunos especialistas, el país sudamericano, que en 2021 había logrado una recuperación del 10,3% tras tres años de severa recesión, ha mostrado una caída en su actividad económica, proyectando apenas un crecimiento promedio el 1,9% para todo el 2022.

Sin duda, el escenario se muestra incierto, gracias a la explosiva mezcla entre la pandemia por el Covid-19 y la guerra de Ucrania, eventos aislados pero que han afectado profundamente al sector económico mundial, mostrando pocas posibilidades de recuperación dada la ausencia de cohesión para generar un programa de estabilización macroeconómico.

“Hubiera preferido equivocarme, cuando mientras el año pasado, los gobiernos de todo el mundo decían que estaban seguros de que 2021 marcaría el año del renacimiento, yo tenía mis dudas”, de esa forma el experto en economía internacional y presidente de Kunst Global, Joao Vale e Azevedo, aborda la problemática actual, que bajo su mirada tiene previsiones poco alentadoras.

Como principal problema, Azevedo destaca el precio de la energía, que es muy preocupante y no sólo para un futuro lejano, sino en el día a día. “Las facturas de luz y gas se han disparado, las familias y las empresas -ya probadas por la pandemia- no saben cómo hacer frente a las subidas. Los gobiernos europeos prometen soluciones inmediatas, pero se trata de tiritas con las que esperan curar una herida mucho más profunda”, asegura.

El ejecutivo de Kunst Global, firma que invierte en varios sectores, desde la energía hasta las telecomunicaciones, desde la moda hasta el entretenimiento, afirma que actualmente se está pagando el precio de una política energética orientada a la sostenibilidad que no ha sabido prever las consecuencias a largo plazo, y que ha mostrado interés únicamente en buscar un fácil consenso en los medios y en la opinión pública menos preparada. “Un cambio de paradigma energético, como el del carbón al gas, o del petróleo a la electricidad, requiere enormes inversiones: aparte de la propaganda, nada se ha hecho para que esto sea posible, ni se saben los costos de una operación similar”.

Adicionalmente, el 2022 también se está viendo empañado con la creciente inflación que se está produciendo en Estados Unidos y algunos estados europeos, como también por la crisis de las materias primas. “La industria de la distribución, en su conjunto, es incapaz de satisfacer esta mayor demanda de mercancías: no hay mano de obra, ni camiones, ni barcos. La oferta ya no es capaz de satisfacer la demanda del mercado: no es una contingencia, es un hecho fisiológico”.

“La política actual carece de visión a largo plazo”: Joao Vale e Azevedo.

Para gestionar asertivamente los desafíos de la situación actual, se necesitarían años de implementación de decisiones y medidas muy difíciles que conllevarían a obtener mejores resultados. De acuerdo con el experto de Kunst Global, “con el tiempo, se ha formado una mentalidad extraña. Parece que cuando se encuentre a una idea teóricamente correcta, debiese implementarse de inmediato, a cualquier costo, sin preocuparse por los aspectos prácticos, pero desafortunadamente las cosas nunca han funcionado así”. Sin embargo, también comenta que a pesar de la crisis y la incertidumbre, las personas ahora son más conscientes que son parte de una comunidad y que están mucho mejor preparadas para afrontar nuevos retos.