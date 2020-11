Una soldada del Ejército de los Estados Unidos se suicidó luego de ser violada por sus compañeros. Su madre asegura que la joven realizó la denuncia pero que las autoridades jamás tomaron cartas en el asunto.

Se trata de Morgan Robinson, quien a sus 21 años se unió al Ejército de los Estados Unidos, para cumplir el sueño que tenía desde su infancia de ser soldada y servir a su Nación. Luego de pasar seis años en la Guardia Nacional, en 2016, le informaron que sería transferida por primera vez fuera de su país, a Kuwait, donde comenzó la pesadilla.

.

Según relató su madre, Debbie Robinson, cuando la joven estaba en Kuwait fue agredida sexualmente por uno de sus superiores, quien a acosaba continuamente. "En ese momento, mi hija hizo la denuncia correspondiente pero nada pasó", aseguró la mujer a medios locales.

Luego, Morgan fue enviada a Afganistán y fue nuevamente violada pero, esta vez, en manada por varios de sus compañeros. "Estaba muy asustada, porque la amenazaron. Además, sabía que su denuncia no llegaría a ninguna parte. No pasó nada en Kuwait con la agresión sexual y el acoso, entonces, ¿por qué iban a hacer algo en Afganistán?", contó Debbie.

.

Finalmente, en 2018, Morgan se suicidó meses después de que James Mattis, por entonces secretario de Defensa, afirmara que había tolerancia cero para la agresión sexual. "Si bien las bajas en el campo de batalla son una realidad de la guerra, no aceptaremos bajas debido a las agresiones sexuales en nuestra familia militar", había dicho.

Actualmente y luego de la flamante elección al nuevo gobierno, Debbie pide desesperada y esperanzada justicia por su hija. "Ella estaba haciendo un trabajo que amaba, y lo estaba haciendo por su país. Y pensar que eso es lo que le quitó la vida, es es lo que la rompió... Querían su cuerpo y se llevaron su alma", remarcó.

.

"Los militares son los responsables de su muerte, por la forma en que no manejaron lo sucedido. No pueden oficiarse de policía de sí mismos. ¿Cómo uno puede investigarse a uno mismo? No es posible", agregó.

Al concluir, aseguró que se intenta tapar lo sucedido a su hija y relató que los documentos de la investigación oficial del suicidio de su hija aparecen con párrafos tachados. Ahora, el Ejército promete llevar a cabo una "investigación completa" y tomar las medidas adecuadas contra los acusados.